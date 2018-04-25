 США стурбовані тим, що Туреччина купує в Росії ракетні системи С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

США стурбовані тим, що Туреччина купує в Росії ракетні системи С-400

Держсекретар США Майк Помпео на зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу висловив занепокоєння намірами Анкари. Росія раніше заявляла, що прискорила виробництво С-400 для Туреччини.

Зенітні ракетні системи С-400, Красна площа, Москва, Росія

Зенітні ракетні системи С-400 на Красній площі в Москві

Новопризначений державний секретар США Майк Помпео у п'ятницю, 27 квітня, висловив "серйозне занепокоєння" Вашингтона у зв'язку з рішеннямТуреччини придбати в Росії зенітні ракетні системи С-400.

DW.COM

Російські військові розгорнули в анексованому Росією Криму другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". ЗРК розташували поблизу Севастополя. (13.01.2018)

Розташування комплексів "Іскандер" в Калінінградські області у Вашингтоні вважають підривом європейської безпеки. Жодні події в Європі не вимагають від Москви подібної реакції, заявили в Державному департаменті. (22.11.2016)

Помпео заявив про це під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу на полях саміту глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, передає інформагенція Reuters із посиланням на високопоставленого члена американської делегації.

Анкара підписала з Москвою контракт на постачання С-400 вартістю у 2,5 мільярда доларів у грудні минулого року. Анкара прагне зміцнити свою обороноздатність у зв'язку з ісламістською загрозою всередині країни, ворожнечею з курдськими бойовими угрупованнями та конфліктами в Сирії й Іраку.

Намір Туреччини придбати зенітні ракетні системи в Росії стурбував інших членів НАТО. Альянс попередив країну про непередбачувані наслідки такого кроку. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зв'язки його країни з Альянсом залишаються міцними.

Глава концерну "Рособоронэкпорт" Олександр Міхеєв 25 квітня заявив, що Росія почала виконувати контракт із Туреччиною. Ідеться про чотири дивізіони С-400. Помічник президент РФ Володимир Кожин раніше у квітні повідомляв, що постачання комплексів заплановане на 2019 рік. Президент Росії Володимир Путін на початку квітня заявив, що Росія пришвидшила виробництво С-400 на прохання Туреччини.

Також за темою

Türkei Recep Erdogan & Wladimir Putin in Ankara

Коментар: Туреччина посилює залежність від Москви 06.04.2018

Путін і Ердоган дали старт зведенню першої турецької АЕС. За нею - чітка ціль Москви щодо Туречинни, вважає оглядач FAZ Райнер Германн.

Türkei Spatenstich des KKW Akkuyu im türkischen Mersin

Як Росія підсаджує Туреччину на атомну голку 04.04.2018

Туреччина десятиріччями мріяла про власну АЕС. Тепер мрії начебто збуваються - з російською допомогою. Утім, експерти охолоджують ентузіазм Анкари.

Belgien NATO - Stoltenberg zu den Militärschlag auf Syrien

Країни НАТО підтримали ракетний удар по Сирії 14.04.2018

Країни НАТО висловили підтримку ракетного удару США та союзників по Сирії. Атака була "точною та пропорційною", заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Докладно

Brüssel Nato-Hauptquartier (Getty Images/AFP/M. Wenger)

Конфлікт України і Угорщини в НАТО виходить на новий рівень?

Будапешт заявляє, що може не допустити участі Петра Порошенка на саміті НАТО у липні. 

Меркель перед початком візиту до США

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах у Вашингтоні ітиметься також і про антиросійські санкції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  