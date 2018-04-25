США стурбовані тим, що Туреччина купує в Росії ракетні системи С-400

Новопризначений державний секретар США Майк Помпео у п'ятницю, 27 квітня, висловив "серйозне занепокоєння" Вашингтона у зв'язку з рішеннямТуреччини придбати в Росії зенітні ракетні системи С-400.

Помпео заявив про це під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу на полях саміту глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, передає інформагенція Reuters із посиланням на високопоставленого члена американської делегації.

Анкара підписала з Москвою контракт на постачання С-400 вартістю у 2,5 мільярда доларів у грудні минулого року. Анкара прагне зміцнити свою обороноздатність у зв'язку з ісламістською загрозою всередині країни, ворожнечею з курдськими бойовими угрупованнями та конфліктами в Сирії й Іраку.

Намір Туреччини придбати зенітні ракетні системи в Росії стурбував інших членів НАТО. Альянс попередив країну про непередбачувані наслідки такого кроку. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зв'язки його країни з Альянсом залишаються міцними.

Глава концерну "Рособоронэкпорт" Олександр Міхеєв 25 квітня заявив, що Росія почала виконувати контракт із Туреччиною. Ідеться про чотири дивізіони С-400. Помічник президент РФ Володимир Кожин раніше у квітні повідомляв, що постачання комплексів заплановане на 2019 рік. Президент Росії Володимир Путін на початку квітня заявив, що Росія пришвидшила виробництво С-400 на прохання Туреччини.