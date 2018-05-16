 США розглядають можливість запровадження мит на імпорт автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

США розглядають можливість запровадження мит на імпорт автомобілів

У Білому домі перевіряють, чи загрожує імпорт автомобілів національній безпеці США. За даними ЗМІ, не виключено, що Вашингтон може запровадити ввізні мита на імпортні машини до 25 відсотків.

США

На імпорт припадає близько половини проданих на ринку США автомобілів

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження мит на імпортовані в країну автомобілі. У середу, 23 травня, Трамп доручив міністерству торгівлі проаналізувати ситуацію в галузі та можливі заходи. Відомству, зокрема, слід перевірити, чи позначається імпорт автомобілів на національній безпеці США, передає інформагенція dpa.

За даними видання The Wall Street Journal, Трамп має намір обкласти ввезені автомобілі митом обсягом до 25 відсотків. Розпочата міністерством торгівлі перевірка може стати підставою для запровадження мит, якщо відомство побачить загрозу національній безпеці. Сам Трамп пообіцяв працівникам автопропрому США "чудові новини" вже невдовзі, про що написав у соціальній мережі Twitter. За словами глави Білого дому, цьому передували "багато десятиліть", упродовж яких американські автобудівники втрачали роботу на користь працівників інших країн.

Шкодить автопрому США

Тим часом американський міністр торгівлі Вілбур Росс запевнив, що його відомство проведе "ґрунтовне, чесне і прозоре розслідування". За його словами, існують докази, які вказують на те, що упродовж десятиліть імпорт "шкодив автопрому" США та "послаблював" американську економіку, цитує інформагенція dpa.

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Як зазначає інформагенція AP, близько половини від сукупної кількості автомобілів, котрі щороку продаються на американському ринку, імпортовані з-за кордону. За офіційною статистикою, США 2017 року імпортували 8,3 мільйона автомобілів вартістю понад 190 мільярдів доларів, інформує агентство Reuters. З них 2,4 мільйона машин завезли з Мексики, 1,8 мільйона - з Канади, 1,7 мільйона - з Японії і 500 тисяч машин - з Німеччини. Натомість у цей же проміжок часу США експортували в інші країни близько двох мільйонів автомобілів вартістю 57 мільярдів доларів. 

 

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