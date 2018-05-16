 США про MH17: Росія має припинити брехати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018
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Новини

США про MH17: Росія має припинити брехати

У Держдепі США прокоментували результати слідства щодо збиття МН17. Вашингтон підтримує висновки слідчих, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного з Росії.

Аварія MH17

На місці падіння літака рейсу MH17 (липень 2014 року)

США цілком довіряють висновкам міжнародної слідчої групи щодо розслідування збиття літака "Малайзійських авіаліній" 2014 року на контрольованій проросійськими сепаратистами території Донбасу. Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Хізер Ноєрт, поширеній у четвер, 24 травня.

DW.COM

Австралійський уряд виділить понад 50 мільйонів доларів для підтримки розслідування і притягнення до відповідальності виних у катастрофі малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH-17 на Донбасі. (10.05.2018)

У Києві заявляють, що підозри у справі МН17 оголошуватимуть поступово. Оприлюднення 2 січня імен підозрюваних у збитті літака, як про це повідомили російські ЗМІ, не відбудеться, пояснили у ГПУ. (02.01.2018)

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малазійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. (24.05.2018)

Оприлюднені раніше цього ж дня висновки слідчої групи "підтверджують і додають деталі до того, що ми говорили в перші дні після трагедії, що MH17 було збито ракетою з російського ЗРК "Бук", випущеної з території на Сході України, що контролювалася РФ та керованими нею бойовиками", зазначається в заяві. "Росії пора припинити брехати і пояснити свою роль в катастрофі", - закликала Ноєрт.

Як повідомлялося, коментуючи висновки слідства, напередодні в ЄС також закликали Москву зробити свій внесок у розслідування обставин катастрофи Boeing рейсу MH17. Натомість у міноборони РФ вкотре відкинули усі обвинувачення у причетності до збиття літака.

Нагадаємо, в четвер об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Як повідомив представник слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої Курську.

Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), за даними слідства, було збито в липні 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

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