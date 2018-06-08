США продовжують на рік санкції проти білоруських чиновників

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 8 червня, продовжив ще на один на рік дію санкцій щодо ряду білоруських чиновників. Відповідний документ, адресований Конгресу США, розміщений на офіційному сайті Білого дому.

У документі зазначено, що "дії і політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують створювати значну і надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів". "З цієї причини обмежувальні заходи, оголошені 16 червня 2006 року, повинні продовжувати діяти після 16 червня 2016 року", - йдеться в документі.

Американські санкції проти Білорусі запровадили за адміністрації президента Джорджа Буша молодшого.

У посланні, направленому Конгресу США 16 червня 2006 року, Буш розпорядився заморозити фінансові рахунки президента Білорусі Олександра Лукашенка і дев'яти інших високопосадовців, а також заборонив американським громадянам здійснювати з ними будь-які угоди. Приводом для запровадження санкцій стали президентські вибори в Білорусі, які в США і ЄС визнали недемократичними.