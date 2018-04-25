 США призупинили торговельні преференції на низку українських товарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2018
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Новини

США призупинили торговельні преференції на низку українських товарів

Влада США призупинила торговельні преференції для 155 видів українських товарів. Мінекономрозвитку України сподівається, що вони відновляться після реформи законодавства в сфері авторських прав.

Більше всього Україна експортує в США чорні метали та вироби з них

Більше всього Україна експортує в США чорні метали та вироби з них

Американська влада призупинила торговельні преференції для низки українських товарів. Про це у суботу, 5 травня, повідомило міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Зокрема, офіс торговельного представника США призупинив дію Генералізованої системи преференцій для 155 видів товарів: продуктів харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деяких електроприладів. 

Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3,5 тисячі видів товарів з України. За даними компанії Baker Tilly, серед основних товарів, які Україна експортує до США: чорні метали та вироби із них, електричні машини, літальні апарати, молоко та молочні продукти, яйця та мед.

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Мінекономрозвитку повідомило, що працює над вирішенням проблеми, але зняття обмежень залежить від ухвалення Верховною Радою законопроекту "Про організацію колективного управління". Ним планується встановити в Україні ефективну систему колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав.

1 березня Верховна Рада України підтримала законопроект в першому читанні. 19 квітня народні депутати розпочали його розгляд у другому читанні.
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