США призупинили торговельні преференції на низку українських товарів

Американська влада призупинила торговельні преференції для низки українських товарів. Про це у суботу, 5 травня, повідомило міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Зокрема, офіс торговельного представника США призупинив дію Генералізованої системи преференцій для 155 видів товарів: продуктів харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деяких електроприладів.

Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3,5 тисячі видів товарів з України. За даними компанії Baker Tilly, серед основних товарів, які Україна експортує до США: чорні метали та вироби із них, електричні машини, літальні апарати, молоко та молочні продукти, яйця та мед.

Мінекономрозвитку повідомило, що працює над вирішенням проблеми, але зняття обмежень залежить від ухвалення Верховною Радою законопроекту "Про організацію колективного управління". Ним планується встановити в Україні ефективну систему колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав.

1 березня Верховна Рада України підтримала законопроект в першому читанні. 19 квітня народні депутати розпочали його розгляд у другому читанні.