 США попереджають про можливі санкції щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

США попереджають про можливі санкції щодо "Північного потоку-2"

У Державному департаменті США заявляють, що проект газогону "Північний потік-2" між РФ та Німеччиною ризикує потрапити під американські санкції.

Північний потік-2

США можуть запровадити санкції щодо "Північного потоку-2"

Проект "Північний потік-2" може наразитися на штрафні заходи з боку США, котрі вбачають в газопроводі безпекову загрозу. Про це в четвер, 17 травня, повідомила інформагенція AP.

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Президент України Петро Порошенко та помічник держсекретаря США Весс Мітчелл обговорили спільні кроки щодо протидії "Північному потоку-2". Мітчелл також заявив, що США подвоять фінансову підтримку кібербезпеки України. (02.05.2018)

"Північний потік-2" наштовхується на дедалі більший політичний опір. Проте, у разі реалізації проекту транзит газу з Росії до Європи через Україну, вочевидь, триватиме і після 2019 року. (20.04.2018)

Представниця Державного департаменту Сандра Оудкірк заявила, що США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", бо він може посилити "ворожий вплив" Росії в Європі.

Оудкірк також зазначила, що газопровід постачатиме газ в обхід України, котра залежить від плати за транзит, і надасть Росії можливість встановити обладнання для стеження в Балтійському морі.

За словами представниці Держдепартаменту, США використовують усі переконливі можливості, аби зупинити проект, а Конгрес, у свою чергу, дав адміністрації добро на запровадження санкцій щодо проектів газопроводів.

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Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)

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