США попереджають про можливі санкції щодо "Північного потоку-2"

Проект "Північний потік-2" може наразитися на штрафні заходи з боку США, котрі вбачають в газопроводі безпекову загрозу. Про це в четвер, 17 травня, повідомила інформагенція AP.

Представниця Державного департаменту Сандра Оудкірк заявила, що США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", бо він може посилити "ворожий вплив" Росії в Європі.

Оудкірк також зазначила, що газопровід постачатиме газ в обхід України, котра залежить від плати за транзит, і надасть Росії можливість встановити обладнання для стеження в Балтійському морі.

За словами представниці Держдепартаменту, США використовують усі переконливі можливості, аби зупинити проект, а Конгрес, у свою чергу, дав адміністрації добро на запровадження санкцій щодо проектів газопроводів.