США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння

Президент США Дональд Трамп та північнокорейський лідер Кім Чен Ином в ході переговорів у Сінгапурі підписали спільний документ, зміст якого лише згодом став відомий ЗМІ. Як повідомляють інформаційні агенції, сторони зафіксували у документі готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки.

Документ є спільною заявою Трампа та Кіма та містить чотири пункти. В них йдеться про те, що США та КНДР зобов'язуються "встановити нові відносини", об'єднають свої зусилля для забезпечення тривалого та стабільного миру на Корейському півострові. Окрім того, КНДР зобов'язується докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова (відмови від ядерної програми - Ред.). Також США та КНДР зобов'язуються проводити роботи із пошуку останків військовополонених, включаючи негайну репатріацію тих, кого вже ідентифікували. Вочевидь, йдеться про американських вояків, які загинули під час війни на Корейському півострові.

"Ми вирішили залишити минуле позаду і підписати історичний документ. Світ побачить зміни", - заявив під час підписання угоди Кім Чен Ин.

Трамп і Кім протягом зустрічі у Сінгапурі неодноразово і демонстративно довго тисли один одному руки

У свою чергу американський президент заявив про прогрес у переговорах. "Відносини з КНДР та Корейським півостровом будуть іншими, ніж були раніше. Люди будуть вражені та щасливі", - заявив Дональд Трамп. Він також зазначив, що денуклеаризація відбудеться дуже швидко, передає агенція dpa.

Перед цим Дональд Трамп зазначив, що переговори відбуваються дуже позитивно. "Є багато прогресу - все дуже позитивно. Я думаю краще ніж будь-хто міг очікувати", - заявив Трамп журналістам, коли йшов з ділового обіду з Кімом, який мовчки стояв поряд із ним, передає агенція Reuters.

Історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбувається у готелі Capella на острові Сентоса у Сінгапурі. Головним питанням саміту є майбутнє північнокорейської ядерної програми. Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив, що США готові надати КНДР "безпрецедентні гарантії безпеки" у випадку, якщо та висловить готовність до денуклеаризації Корейського півострова.

Чинний президент США вперше зустрічається з представником династії Кімів. Ще минулого року відносини між Трампом та Кімом були напруженими через випробування водневої бомби КНДР. Лідери двох держав обмінялися погрозами та образами. Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю" та висловив упевненість, що її лідер "довго не протягне". Кім Чен Ин пообіцяв "приборкати вогнем схибленого дідуся", маючи на увазі президента США. Однак у березні цього року глава Білого дому висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.