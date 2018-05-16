 США погрожують Ірану ″безпрецедентним тиском″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

США погрожують Ірану "безпрецедентним тиском"

Нова доктрина Вашингтона щодо Тегерану передбачає небачені досі санкції проти близькосхідної країни. Передумовою скасування американських санкцій є виконання довгого списку вимог до іранського уряду.

Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео представив нову доктрину США щодо Ірану, що містить "найжорсткіші заходи в історії"

Держсекретар США Майк Помпео оголосив запровадження Вашингтоном "безпрецедентного фінансового тиску" на Іран з метою змусити його керівництво сісти за стіл переговорів. Про це він США заявив у понеділок, 21 травня, передає інформагенція AP.

У виголошеній промові держсекретар США назвав заплановані санкції проти Ірану "найжорсткішими в історії". За словами Помпео, саме Іран своєю поведінкою змусив США вдаватися до таких кроків.

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У суперечці щодо ядерної угоди Тегеран не прагне перетинати "червону лінію", запевнив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. (20.05.2018)

У відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном Європейська Комісія оголосила кроки задля захисту європейських фірм від санкцій Вашингтона. (17.05.2018)

Євросоюз планує захисні заходи для компаній, що інвестують в Іран та можуть потрапити під американські санкції. Також Єврокомісія планує уможливити фінансову діяльність в Ірані Європейського інвестиційного банку. (18.05.2018)

Іран прагне зберегти ядерну угоду, однак якщо Євросоюз не надасть гарантій дотримання домовленостей, іранська сторона готова відновити збагачення урану. (19.05.2018)

Водночас голова американського зовнішньополітичного відомства визнав, що Іран може уникнути дії цих обмежувальних заходів, за умови згоди на "значні зміни". До таких змін належить готовність укласти нову, набагато жорсткішу угоду щодо іранської ядерної програми, котра матиме значно глибші обмеження, в тому числі й щодо збагачення урану. Крім того, така угода також має уможливити безперешкодний доступ спостерігачів не лише до ядерних, а й до деяких військових об'єктів Ірану, котрі не були прописані в попередній угоді, укладеній 2015 року за президенства Барака Обами, зазначив Помпео.

Окрім того, Ірану слід припинити підтримку шиїтських повстанців у Ємені, ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", "вивести всі війська" з Сирії та припинити антиізраїльську риторику. Також іранська влада має звільнити всіх громадян США, котрі зникли в Ірані, або утримуються під вартою за "фальшивими звинуваченнями". Загалом список вимог до Ірану, озвучений Помпео, налічує 12 пунктів.

У разі, якщо іранське керівництво погодиться на їхнє виконання, американський уряд готовий відновити в повному обсязі дипломатичні та економічні відносини з Іраном, та навіть допомогти у модернізації іранської економіки, наголосив Помпео.

Держсекретар США також запевнив, його країна вдаватиметься до оголошених раніше штрафних заходів проти європейських компаній, котрі й надалі вестимуть економічну співпрацю з Іраном попри американські санкції. 

Нагадаємо, 8 травня цього року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із підписаної 2015 року угоди з Іраном щодо його ядерної програми. У Євросоюзі натомість наголосили, що не збираються виходи з угоди й планують захищати європейські компанії від наслідків американських санкцій.

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