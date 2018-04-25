США повернуть в експлуатацію Другий флот

США знову вводять в експлуатацію Другий флот ВМС. Як повідомив у п'ятницю, 4 травня, адмірал Джон Річардсон, це робиться через зростання напруженості у відносинах з Росією. "Наша стратегія національної безпеки ясно дає зрозуміти, що ми знову вступили в епоху конкуренції світових держав", - заявив Річардсон.

Другий флот здійснюватиме оперативне й адміністративне керівництво кораблями, літаками і наземними силами на Східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану. Команда, що буде розташована в Норфолку у штаті Вірджинія, налічуватиме спочатку 15 співробітників, а потім зросте до понад 200 людей, інформує агенція Reuters.

Низка організаційних питань, пов'язаних з діяльністю флоту, поки не з'ясована. Зокрема, не відомо, хто увійде в його командування.

Американський Другий флот, який відповідав за західну частину Атлантичного океану, був розформований восени 2011 року через реструктуризацію ВМС США, а також з фінансових причин.

У стратегії національної безпеки "конкуруючими державами" для США названі Китай та Росія. Президент США Дональд Трамп зазначив, що такі країни, як Росія, "використовують інформаційні інструменти у спробі підірвати легітимність демократій".