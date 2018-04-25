 США повернуть в експлуатацію Другий флот | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

США повернуть в експлуатацію Другий флот

Через зростання напруженості у відносинах з Росією США відтворять Другий флот, який відповідає за західну частину Атлантики. У 2011 році він був розформований з фінансових і структурних причин.

США відтворюють Другий флот

США відтворюють Другий флот

США знову вводять в експлуатацію Другий флот ВМС. Як повідомив у п'ятницю, 4 травня, адмірал Джон Річардсон, це робиться через зростання напруженості у відносинах з Росією. "Наша стратегія національної безпеки ясно дає зрозуміти, що ми знову вступили в епоху конкуренції світових держав", - заявив Річардсон. 

Другий флот здійснюватиме оперативне й адміністративне керівництво кораблями, літаками і наземними силами на Східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану. Команда, що буде розташована в Норфолку у штаті Вірджинія, налічуватиме спочатку 15 співробітників, а потім зросте до понад 200 людей, інформує агенція Reuters.

Низка організаційних питань, пов'язаних з діяльністю флоту, поки не з'ясована. Зокрема, не відомо, хто увійде в його командування.

DW.COM

Нова стратегія національної безпеки, презентована президентом США, надає мало конкретних орієнтирів, зауважує колишня радниця Білого дому Джуліанна Сміт в інтерв'ю DW. (19.12.2017)

Американський Другий флот, який відповідав за західну частину Атлантичного океану, був розформований восени 2011 року через реструктуризацію ВМС США, а також з фінансових причин.

У стратегії національної безпеки "конкуруючими державами" для США названі Китай та Росія. Президент США Дональд Трамп зазначив, що такі країни, як Росія, "використовують інформаційні інструменти у спробі підірвати легітимність демократій".
Дивитись відео 02:52

Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI (12.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI (12.12.2017)  

Також за темою

Deutschland GEKA bei der Vernichtung libyscher C-Waffen in Münster

Хімічні атаки у Сирії - хроніка 13.04.2018

Хімічна зброя заборонена міжнародними конвенціями. У Сирії, тим не менш, її застосовують. Це змушує міжнародну спільноту реагувати. Хроніка хімічних атак та реакції на них.

Ukraine Krim Sewastopol Kriegsmarine Kriegsschiff Blockade durch russische Marine

Анексовані кораблі з Криму: малоприваблива пропозиція Путіна 12.01.2018

Експерти радять Києву не приставати на пропозицію президента Росії Путіна повернути кораблі з Криму, а натомість сконцентруватися на судових суперечках з Москвою та розбудовувати тим часом цілком новий флот.

Argentinisches U-Boot verschollen

В історії зниклого в Атлантиці підводного човна з'явився новий слід 23.11.2017

Неподалік від місця, де зникла субмарина ARA San Juan востаннє виходила на зв'язок, було зафіксовано гідроакустичну аномалію. Фахівці перевіряють імовірний новий слід.

Докладно

Deutschland Trier 200. Geburtstag von Karl Marx | Karl-Marx-Statue, eingehüllt (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

Карл Маркс: 200 років потому

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? 

США та Китай

Переговори щодо мит між США і Китаєм не мали результату

Представники Китаю і США обговорювали торговельну політику і встановлення обмежувальних заходів на ввезення продукції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  