США повернули лідерство за кількістю прохачів притулку

У 2017 році 35 індустріально розвинутих країн, які входять до Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), прийняли на свою територію менше біженців, ніж у попередні роки. Порівняно з 2016 роком кількість новоприбулих шукачів притулку скоротилася на п'ять відсотків. Про це йдеться у Міжнародному міграційному огляді-2018, представленому ОЕСР у середу, 20 червня, у Парижі та Берліні, повідомляє агенція dpa.

Перше місце за кількістю прохань про надання притулку повернули собі США (330 тисяч осіб). У Німеччині, яка стала лідером за цим показником у 2015 році, кількість прохачів притулку скоротилася на 73 відсотки і склала 198 тисяч осіб.



Приплив біженців може підвищити рівень безробіття



Попри скорочення кількості нових біженців, їх наплив може справити в найближчі роки негативний вплив на ринок праці в таких країнах, як Швеція, Німеччина і Австрія, йдеться у представленому огляді. Так, в Німеччині рівень безробіття до 2020 року може підвищитися до шести відсотків. У разі напливу мігрантів-робітників з країн Східної Європи рівень безробіття може виявитися значно вищим.

На ринку праці біженці і більшість інших мігрантів становлять конкуренцію насамперед молодим місцевим жителям з низьким рівнем освіти. У рекомендаціях ОЕСР ідеться в зв'язку з цим про необхідність не тільки здійснювати дієву інтеграційну політику, а й посилити підтримку групи місцевого населення, якій загрожує безробіття через наплив мігрантів.

Нагадаємо, у ФРН наразі триває внутрішньополітичний конфлікт через політику щодо біженців. Ідеться про протистояння всередині блоку консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) і глава МВС Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.

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