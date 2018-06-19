 США повернули лідерство за кількістю прохачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

США повернули лідерство за кількістю прохачів притулку

За рік кількість прохачів притулку в Німеччині скоротилася на 73 відсотки. У той же час США знову стали привабливою країною для біженців та інших мігрантів.

Біженці на кордоні зі США

Біженці на кордоні зі США

У 2017 році 35 індустріально розвинутих країн, які входять до Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), прийняли на свою територію менше біженців, ніж у попередні роки. Порівняно з 2016 роком кількість новоприбулих шукачів притулку скоротилася на п'ять відсотків. Про це йдеться у Міжнародному міграційному огляді-2018, представленому ОЕСР у середу, 20 червня, у Парижі та Берліні, повідомляє агенція dpa.

Перше місце за кількістю прохань про надання притулку повернули собі США (330 тисяч осіб). У Німеччині, яка стала лідером за цим показником у 2015 році, кількість прохачів притулку скоротилася на 73 відсотки і склала 198 тисяч осіб.

Приплив біженців може підвищити рівень безробіття

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Неформальна зустріч голів держав та урядів країн-членів ЄС щодо проблем міграції відбудеться 24 червня, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. (20.06.2018)

У 2017 році майже 69 мільйонів людей втікали від воєн та насильства, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Значна їх частина живе у крайній бідності. (19.06.2018)

Лідерка СДПН нагадала, що яким би не був майбутній компроміс між ХДС і ХСС у питанні біженців, він не означає автоматичної підтримки його з боку соціал-демократів, які також входять до урядової коаліції. (18.06.2018)

Попри скорочення кількості нових біженців, їх наплив може справити в найближчі роки негативний вплив на ринок праці в таких країнах, як Швеція, Німеччина і Австрія, йдеться у представленому огляді. Так, в Німеччині рівень безробіття до 2020 року може підвищитися до шести відсотків. У разі напливу мігрантів-робітників з країн Східної Європи рівень безробіття може виявитися значно вищим.

На ринку праці біженці і більшість інших мігрантів становлять конкуренцію насамперед молодим місцевим жителям з низьким рівнем освіти. У рекомендаціях ОЕСР ідеться в зв'язку з цим про необхідність не тільки здійснювати дієву інтеграційну політику, а й посилити підтримку групи місцевого населення, якій загрожує безробіття через наплив мігрантів.

Нагадаємо, у ФРН наразі триває внутрішньополітичний конфлікт через політику щодо біженців. Ідеться про протистояння всередині блоку консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) і глава МВС Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.

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