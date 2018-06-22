 США повернули батькам-емігрантам понад 500 дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

США повернули батькам-емігрантам понад 500 дітей

Діти, які були розлучені зі своїми батьками в рамках політики "нульової толерантності" щодо нелегальних мігрантів, знову возз'єднались зі своїми родинами.

Понад 500 дітей нелегальних мігрантів у США повернули батькам

Понад 500 дітей нелегальних мігрантів у США повернули батькам

Уряд Сполучених Штатів Америки повернув 522 дітей мігрантів їхнім батькам, заявили ввечері у суботу, 23 червня, у міністерстві національної безпеки США. Раніше ці діти були відокремлені від своїх батьків внаслідок політики "нульової толерантності", яку проводить уряд США щодо мігрантів. Вона полягає у тому, що нелегальних мігрантів та їхніх дітей розділяють, оскільки діти не можуть утримуватись разом зі своїми батьками під вартою.

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Перша леді США Меланія Трамп незадоволена тим, що у мігрантів, які незаконно потрапили до США, примусово забирають дітей. (18.06.2018)

Американський президент Дональд Трамп вперше запропонував застосовувати війська для охорони південного кордону країни. До США через Мексику рухається колона мігрантів з Центральної Америки. (04.04.2018)

У міністерстві нацбезпеки країни також повідомили, що упродовж наступних 24 годин зі своїми родинами будуть возз'єднані ще 16 дітей, інформує Reuters. Утім, "невелика кількість дітей" залишиться розділеною зі своїми батьками, оскільки їхні випадки не пов'язані з політикою "нульової толерантності", зокрема, у випадках, коли родинні зв'язки дітей та батьків не можуть бути підтверджені, якщо батьки є злочинцями або становлять загрозу для дітей.

20 червня президент США Дональд Трамп припинив практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою, підписавши відповідний указ. Це було зроблено на тлі хвилі обурення щодо того, як у США у клітках утримують неповнолітніх дітей - відповідні фотографії облетіли весь світ та спричинили різку критику у США та за їхніми межами.

У 2018 році Дональд Трамп оголосив політику "нульової толерантності" щодо нелегалів. За останні кілька тижнів влада США розмістила в спеціальних центрах або патронатних сім'ях понад 2300 дітей нелегальних мігрантів.

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