 США планують перевіряти акаунти у соцмережах бажаючих отримати візу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

США планують перевіряти акаунти у соцмережах бажаючих отримати візу

Американський уряд планує збирати та обробляти інформацію про активність у соцмережах претендентів на отримання американських віз. Критики застерігають від можливих порушень прав людини.

Соціальні мережі

Для отримання візи до США потрібно буде розкрити інформацію про свої акаунти у соцмережах

Незабаром претенденти на отримання американської візи можуть стикатися з перевіркою їхньої активності у соціальних мережах. Саме з такою ініціативою "вкрай серйозних заходів безпеки" щодо іноземців, котрі планують в'їхати до США, виступила адміністрація Білого дому. Згідно з оприлюдненою 30 березня інформацією Державного департаменту, подібні вимоги можуть щороку стосуватися 14,7 мільйона осіб.

Крім історії активності у соціальних мережах, від кандидатів на отримання американської візи можуть вимагати докладну інформацію про їхні закордонні поїздки у минулому, а також старі номери телефонів та адреси електронної пошти за п'ять останніх років.

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У разі, якщо особа, що прагне отримати американську візу, вже депортувалася зі США, доведеться надавати й додаткову інформацію. Те саме стосуватиметься й тих осіб, чиї родичі визнані причетними до терористичної діяльності.

Можливі винятки

Запропоновані норми стосуватимуться як тих, хто хоче просто в'їхати до США з метою туризму, відвідування родичів чи праці, так і майбутніх іммігрантів. Однак вони не поширюватимуться автоматично на дипломатів та тих, хто здійснює офіційний візит.

Так само винятки робитимуть для власників паспортів таких країн, як Німеччина, Франція та Великобританія, тобто тих країн, чиї громадяни вже зараз можуть в'їжджати до США без візи. Водночас нові правила поширюватимуться на громадян Індії та Китаю. Нововведення можуть запровадити впродовж двох наступних місяців.

Загроза порушення прав людини

Пропозиції американського уряду вже встигли зібрати шквал критики. Зокрема правозахисники застерігають від небезпек, котрі становитимуть ці норми. Особливо це стосується права на свободу думки та зібрань, застерігають правозахисні організації.

За минулий фіскальний рік, що завершився 30 вересня 2017 року, близько 9,7 мільйона осіб подавали документи на отримання американської візи. Ще близько 560 тисяч осіб претендували на отримання дозволів для імміграції.
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