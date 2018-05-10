США обіцяють Кім Чен Ину гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння

США готові будуть надати гарантії безпеки лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, якщо Пхеньян погодиться відмовитися від ядерної зброї. Про це у неділю, 13 травня, заявив державний секретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє агенція AP.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Кім залишитися при владі, якщо задовольнить вимоги Вашингтона, Помпео зазначив: "Ми повинні будемо надати гарантії безпеки, звісно".

У відповідь на поступки Пхеньяна Вашингтон також готовий допомогти збіднілій країні посилити її економіку, додав Помпео. За словами держсекретаря США, американський приватний сектор може допомогти відновити енергетику Північної Кореї та розвинути інфраструктуру. Він також заявив про можливості американського сільського господарства "підтримати Північну Корею, щоб вони могли їсти м'ясо і вести здоровий спосіб життя".

Нагадаємо, Майк Помпео займається підготовкою історичної зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка має відбутися 12 червня в Сінгапурі. Минулого тижня він провів зустріч з північнокорейським лідером. Метою Трапа є досягнення ядерної угоди, за якою КНДР має відмовитися від ядерної зброї на постійній основі та в спосіб, який можна перевірити.

Помпео кілька днів тому запевнив, що США готові сприяти підвищенню добробуту КНДР до рівня Південної Кореї, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння. Пхеньян вже заявив про намір 23-25 травня закрити ядерний полігон.

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