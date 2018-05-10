 США обіцяють Кім Чен Ину гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

США обіцяють Кім Чен Ину гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння

Вашингтон обіцяє надати гарантії безпеки лідеру КНДР Кім Чен Ину в обмін на відмову від ядерної зброї. За словами держсекретаря Майка Помпео, фірми зі США також зможуть інвестувати у відбудову економіки збіднілої країни.

Майк Помпео під час зустрічі з кім Чен Ином у квітні цього року

Майк Помпео під час зустрічі з кім Чен Ином у квітні цього року

США готові будуть надати гарантії безпеки лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, якщо Пхеньян погодиться відмовитися від ядерної зброї. Про це у неділю, 13 травня, заявив державний секретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє агенція AP.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Кім залишитися при владі, якщо задовольнить вимоги Вашингтона, Помпео зазначив: "Ми повинні будемо надати гарантії безпеки, звісно".

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Церемонія закриття ядерного полігону в КНДР відбудеться між 23 та 25 травня, в залежності від погодних умов, повідомили в Пхеньяні. На закритті мають бути присутні журналісти з кількох країн. (12.05.2018)

Історична зустріч американського президента Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі, повідомив президент США. (10.05.2018)

У відповідь на поступки Пхеньяна Вашингтон також готовий допомогти збіднілій країні посилити її економіку, додав Помпео. За словами держсекретаря США, американський приватний сектор може допомогти відновити енергетику Північної Кореї та розвинути інфраструктуру. Він також заявив про можливості американського сільського господарства "підтримати Північну Корею, щоб вони могли їсти м'ясо і вести здоровий спосіб життя".

Нагадаємо, Майк Помпео займається підготовкою історичної зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка має відбутися 12 червня в Сінгапурі. Минулого тижня він провів зустріч з північнокорейським лідером. Метою Трапа є досягнення ядерної угоди, за якою КНДР має відмовитися від ядерної зброї на постійній основі та в спосіб, який можна перевірити.

Помпео кілька днів тому запевнив, що США готові сприяти підвищенню добробуту КНДР до рівня Південної Кореї, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння. Пхеньян вже заявив про намір 23-25 травня закрити ядерний полігон.
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