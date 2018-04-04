 США обіцяють залишитися в Сирії до повного знищення ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

США обіцяють залишитися в Сирії до повного знищення ІД

Сполучені Штати вважають своїм завданням повне знищення "Ісламської держави" в Сирії, а тому поки що не називають точної дати виведення своїх військ із країни.

Американські військові на півночі Сирії

Американські військові на півночі Сирії

Білий дім заявляє, що місія США з повного знищення терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії "наближається до швидкого завершення". Про це у середу, 4 квітня, повідомила інформаційна агенція dpa.

Нагадаємо, що 29 березня, президент США Дональд Трамп заявив про скоре виведення американських військових із Сирії, не уточнивши при цьому, коли саме це може відбутися. У Білому домі зазначили, що сили міжнародної коаліції ще не знищили останні осередки ІД в Сирії, тож точної дати виведення військ США із країни назвати поки що не можна.

На сьогоднішній день у північно-східній частині Сирії дислокується близько двох тисяч американських військових. Ці військовослужбовці здійснюють бойові операції міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. Коаліція протидіє терористичному угрупованню "Ісламська держава" з літа 2014 року, коли до рук ісламістів потрапили значні території в Сирії та Іраку. 

Водночас участь у бойових діях, але вже на боці військ сирійського президента Башара Асада, беруть також російські військові. Активно підтримує уряд Сирії у війні також Іран. Крім того, з січня 2018 року до бойових дій у близькосхідній країні долучилася Туреччина, яка в рамках військової операції "Оливкова гілка" веде боротьбу проти курдських угруповань на півночі Сирії.

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