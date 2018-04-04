 США не виключають застосування військової сили проти режиму Асада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

США не виключають застосування військової сили проти режиму Асада

У відповідь на можливу хімічну атаку в місті Дума в Східній Гуті США не виключають застосування військової сили проти сирійського правителя Башара Асада, застеріг президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив силового сценарію відповіді Башарові Асаду

Після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума в Східній Гуті США не виключають військових кроків проти уряду Башара Асада. Президент США Дональд Трамп в понеділок, 9 квітня, заявив, що упродовж найближчих 24-48 годин його адміністрація ухвалить швидке та "важливе" рішення. Він має намір обговорити можливі кроки зі своїми військовими радниками, передає інформагенція dpa. При цьому розглядаються всі варіанти відповіді. Раніше схожу заяву зробив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

DW.COM

Сирійському правителю Башару Асаду доведеться відповідати за застосування хімічної зброї в Східній Гуті, запевнив президент США Дональд Трамп. Він поклав відповідальність за підтримку Асада на Росію та Іран. (08.04.2018)

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент РФ Володимир Путін наголосили на важливості подальшої роботи в "нормандському форматі". (09.04.2018)

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться. (08.04.2018)

У США покладають відповідальність за можливу хімічну атаку на сили Башара Асада. Речниця Білого дому Сара Сандерс зазначила, що Дональд Трамп не сумнівається в даних розвідки щодо атаки. Водночас вона не забажала підтвердити, що уряд США встановив провину саме режиму Асада в цій хімічній атаці. Сандерс лише знову наголосила, що Росія та Іран "теж несуть відповідальність за ці дії", цитує агентство AP. У Білому домі також зазначили, що США не завдають жодних авіаударів у Сирії.

Під час наради в Білому домі  9 квітня Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом" та у зв’язку з цим не виключив наслідків і для президента Росії Володимира Путіна. Якщо буде встановлено, що той несе відповідальність за напад, то Путін, як і інші, заплатить за це, пригрозив Трамп.

Нагадаємо, минулого року у відповідь на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб, американські військові завдали ракетного удару по авіабазі військ Башара Асада, розташованій поблизу міста Хомс.

Нагадаємо, напередодні гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомляли про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами. Жертвами хіматаки стали десятки людей. Натомість офіційний Дамаск, якого підтримують Росія та Іран, відкидає всі звинувачення, називаючи їх фальшивими. Сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - спроба перешкоди відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї урядовими військами немає.
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