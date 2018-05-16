 США не визнаватимуть результати виборів у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

США не визнаватимуть результати виборів у Венесуелі

Нинішні вибори президента Венесуели є нелегітимними, наголошують у Державному департаменті США. Вашингтон наполягає на проведенні прозорих та вільних виборів у цій латиноамериканській країні.

Держдепартамент США

У Держдепартаменті США вкотре наголосили на негітимності виборів у Венесуелі

США не визнаватимуть результати президентських виборів у Венесуелі. Про це в неділю, 20 травня, заявив журналістам заступник державного секретаря США Джон Салліван, повідомляє агентство Reuters. 

Раніше цього ж дня речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт заявила, що нинішні вибори в Венесуелі є нелегітимними. Про це представниця Держдепу написала в неділю, 20 травня в соціальній мережі Twitter. "Сьогоднішні так звані вибори у Венесуелі - нелегітимні", - написала Ноєрт. Вона також запевнила, що США спільно з демократичним світом підтримують право венесуельського народу обирати своїх представників у владу "на вільних та чесних виборах".

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США та 16 латиноамериканських країн не визнають результати виборів у Венесуелі, якщо вона не забезпечить прозорий перебіг голосування, не звільнить політичних в'язнів та не допустить до участі у виборах опозиціонерів. (15.04.2018)

Ніколас Мадуро формально подав документи для участі в президентських виборах у Венесуелі, які відбудуться в квітні. Наступний президент керуватиме державою до 2025 року. (27.02.2018)

На тлі глибокої кризи у Венесуелі проходять вибори президента. США та ЄС, а також країни регіону не визнають цього волевиявлення через жорстке переслідування венесуельським урядом опозиції. (20.05.2018)

Президентські вибори у Венесуелі відбуваються на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Опозиція закликає бойкотувати голосування, насамперед через те, що багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах. На цих виборах перемога нинішнього президента Ніколаса Мадуро видається гарантованою, зазначають оглядачі.

США, ЄС та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

Міжнародний валютний фонд очікує, що інфляція у Венесуелі в поточному році становитиме 13 тисяч відсотків, а економіка скоротиться на 15 відсотків. Через неефективне управління соціалістичного уряду, а також внаслідок зниження цін на нафту у попередні роки у Венесуелі триває економічна криза. Мільйони громадян Венесуели покинули свою країну. У магазинах бракує продовольства і медикаментів. Торік Венесуелу охопили масштабні протести проти політики уряду, які тривали кілька місяців. Тоді під час сутичок з силовиками загинули понад сто демонстрантів.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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