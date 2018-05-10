США не беруть участі в переговорах щодо Сирії в Астані

Делегація США вперше не бере участі в переговорах із міжсирійського врегулювання, що відбуваються в столиці Казахстану Астані. "Делегація США утрималася від участі в нинішньому раунді переговорів по Сирії в Астані", - зазначив очільник прес-служби МЗС Казахстану Ануар Жайнаков у понеділок, 14 травня, інформує агенція "Інтерфакс-Казахстан".

Дев'ятий раунд переговорів в Астані щодо деескалації конфлікту в Сирії, що проходить 14-15 травня, розпочався з двосторонніх і тристоронніх консультацій за участю країн-гарантів Росії, Туреччини та Ірану. Також в перемовинах візьмуть участь делегації уряду Сирії та ООН.

Протягом дня 14 травня очікується прибуття спеціального представника ООН щодо Сирії Стаффана де Містури і делегації Йорданії в якості спостерігачів. Прибуття делегації сирійської опозиції очікується 15 травня.