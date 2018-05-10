 США не беруть участі в переговорах щодо Сирії в Астані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

США не беруть участі в переговорах щодо Сирії в Астані

У столиці Казахстану розпочався дев'ятий раунд переговорів із міжсирійського врегулювання. Делегація США відсутня, повідомили в МЗС Казахстану.

Перемовини в Астані в березні 2018 року

Перемовини в Астані щодо Сирії в березні 2018 року

DW.COM

Значних результатів на "Астані-5" не досягли, проте запланували наступну зустріч. Дамаск закинув Анкарі блокування створення зон деескалації. (05.07.2017)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально оцінив ініціативу Росії, Туреччини та Ірану створити в Сирії "зони деескалації" конфлікту. Вирішальним має бути покращення життя сирійців, підкреслив він. (05.05.2017)

Делегація США вперше не бере участі в переговорах із міжсирійського врегулювання, що відбуваються в столиці Казахстану Астані. "Делегація США утрималася від участі в нинішньому раунді переговорів по Сирії в Астані", - зазначив очільник прес-служби МЗС Казахстану Ануар Жайнаков у понеділок, 14 травня, інформує агенція "Інтерфакс-Казахстан".

Дев'ятий раунд переговорів в Астані щодо деескалації конфлікту в Сирії, що проходить 14-15 травня, розпочався з двосторонніх і тристоронніх консультацій за участю країн-гарантів Росії, Туреччини та Ірану. Також в перемовинах візьмуть участь делегації уряду Сирії та ООН.

Протягом дня 14 травня очікується прибуття спеціального представника ООН щодо Сирії Стаффана де Містури і делегації Йорданії в якості спостерігачів. Прибуття делегації сирійської опозиції очікується 15 травня.

 

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