США можуть відкласти ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС - шанси зростають | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2018

Уповноважений президента Сполучених Штатів з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер дав зрозуміти, що Вашингтон може тимчасово вивести поставки сталі та алюмінію з Європейського Союзу з-під дії ввізних мит, які мають бути запроваджені 23 березня. Ідеться про запровадження 25-відсоткового ввізного мита на імпорт сталі у США та 10-відсоткового - на імпорт алюмінію з ЄС.

Як повідомив Лайтхайзер увечері середи, 21 березня, пільговий період може тривати до завершення відповідних переговорів з ЄС щодо врегулювання цих торговельних питань за прикладом Австралії та Аргентини. Плани таких переговорів підтвердила в середу і єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Водночас канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що Берлін і надалі сподівається владнати суперечку між Брюсселем та Вашингтоном навколо митних ставок США шляхом переговорів. У противному разі уряд ФРН може вдатися до "недвозначних контрзаходів", наголосила Меркель. Раніше запровадженням ввізних мит на низку товарів із США, на кшталт віскі, джинсів та мотоциклів, Вашинтону погрожували і в Єврокомісії. Окремі держави ЄС приймати укладати окремі домовленості з третіми країнами не можуть - питання зовнішньої торгівлі є виключною компетенцією Брюсселя.

Трамп посилить тиск на Китай

Тим часом у Вашингтоні повідомили про намір президента Дональда Трампа у четвер оголосили додаткові торговельні обмежувальні заходи проти Китаю, який до цього теж потрапив до "чорного списку" постачальників сталі та алюмінію до США. За словами представників Білого дому, в такий спосіб американський президент планує відреагувати на "крадіжки американської інтелектуальної власності" Китаєм. Викрадення американських ноу-хау Китаєм відбувається за сприяння уряду КНР, вважають у Білому домі, цитує інформагенція AFP. За даними американських ЗМІ, Трамп планує запровадити митні збори на окремі китайські товари загальною вартістю близько 60 мільярдів доларів США.

У Пекіні вже встигли відреагувати на нові погрози адміністрації Трампа. Державні китайські ЗМІ різко розкритикували "протекціоністські" заходи з боку американського уряду і поширили заклик до міжнародної спільноти "рішучіше протистояти" таким крокам з боку уряду США. Застерігають вони і від негативних наслідків для китайської та світової економіки через запровадження ввізних мит Вашингтоном.