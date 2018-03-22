 США можуть відкласти ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС - шанси зростають | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2018
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Економіка

США можуть відкласти ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС - шанси зростають

Шанси на те, що США зроблять виняток для країн ЄС щодо запровадження ввізних мит на сталь та алюміній, зростають. Принаймні, на певний час, - допоки Вашингтон і Брюссель не домовляться остаточно.

У Трампа натякають на можливість винятків для ЄС щодо ввізних мит на сталь та алюміній

Уповноважений президента Сполучених Штатів з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер дав зрозуміти, що Вашингтон може тимчасово вивести поставки сталі та алюмінію з Європейського Союзу з-під дії ввізних мит, які мають бути запроваджені 23 березня. Ідеться про запровадження 25-відсоткового ввізного мита на імпорт сталі у США та 10-відсоткового - на імпорт алюмінію з ЄС.

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Вашингтон запроваджує 25-відсоткове мито на імпортну сталь та 10-відсоткове ввізне мито - на алюміній. Винятки зроблять для Канади та Мексики. (08.03.2018)

Міністр торгівлі США має обговорити з представниками ЄС скасування торговельних мит на американські товари, заявив Дональд Трам. Тим часом у Євросоюзі не розуміють логіки кроків американського президента. (12.03.2018)

Під час виступу у Бундестазі канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила, що "за необхідності ФРН може вдатись до контрзаходів". (21.03.2018)

Зустріч єврокомісарки Мальмстрьом і уповноваженого США з питань торгівлі щодо можливості звільнення Євросоюзу від нових мит на сталь та алюміній не дала швидких результатів. Переговори продовжать наступного тижня. (10.03.2018)

Як повідомив Лайтхайзер увечері середи, 21 березня, пільговий період може тривати до завершення відповідних переговорів з ЄС щодо врегулювання цих торговельних питань за прикладом Австралії та Аргентини. Плани таких переговорів підтвердила в середу і єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Водночас канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що Берлін і надалі сподівається владнати суперечку між Брюсселем та Вашингтоном навколо митних ставок США шляхом переговорів. У противному разі уряд ФРН може вдатися до "недвозначних контрзаходів", наголосила Меркель. Раніше запровадженням ввізних мит на низку товарів із США, на кшталт віскі, джинсів та мотоциклів, Вашинтону погрожували і в Єврокомісії. Окремі держави ЄС приймати укладати окремі домовленості з третіми країнами не можуть - питання зовнішньої торгівлі є виключною компетенцією Брюсселя. 

Трамп посилить тиск на Китай

Тим часом у Вашингтоні повідомили про намір президента Дональда Трампа у четвер оголосили додаткові торговельні обмежувальні заходи проти Китаю, який до цього теж потрапив до "чорного списку" постачальників сталі та алюмінію до США. За словами представників Білого дому, в такий спосіб американський президент планує відреагувати на "крадіжки американської інтелектуальної власності" Китаєм. Викрадення американських ноу-хау Китаєм відбувається за сприяння уряду КНР, вважають у Білому домі, цитує інформагенція AFP. За даними американських ЗМІ, Трамп планує запровадити митні збори на окремі китайські товари загальною вартістю близько 60 мільярдів доларів США.

У Пекіні вже встигли відреагувати на нові погрози адміністрації Трампа. Державні китайські ЗМІ різко розкритикували "протекціоністські" заходи з боку американського уряду і поширили заклик до міжнародної спільноти "рішучіше протистояти" таким крокам з боку уряду США. Застерігають вони і від негативних наслідків для китайської та світової економіки через запровадження ввізних мит Вашингтоном.
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