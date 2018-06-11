 США, Канада та Мексика приймуть ЧС-2026 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

США, Канада та Мексика приймуть ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу в 2026 році відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Більшість матчів гратимуть у Сполучених Штатах.

Для проведення ЧС-2026 були обрані Канада, Мексика та США

Для проведення ЧС-2026 були обрані Канада, Мексика та США

Чемпіонат світу з футболу у 2026 році відбудеться одразу у трьох країнах. У середу, 13 червня, в рамках конгресу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FAFA) для цього були обрані США, Канада та Мексика.

"Дякую за те, що довірили нам привілей прийняти Чемпіонат світу з футболу у 2026 році. Футбол сьогодні є єдиним переможцем", - заявив президент федерації футболу США Карлос Кордієро.

За спільну заявку американських країн, об'єднаних у групу United-2026, проголосували 134 делегати конгресу. Ще один з делегатів утримався від голосування. За конкурента на проведення чемпіонату - Марокко - віддали 65 голосів. 

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Американські спецслужби та німецьке МВС попереджають, що російські хакери можуть проникнути у смартфони футбольних вболівальників. На ЧС-2018 вони рекомендують брати з собою старі кнопкові телефони без виходу в інтернет. (13.06.2018)

У ЧС-2026 можуть взяти участь 48 збірних. Турнір відбудеться у 23-х містах. У всіх них вже є стадіони, які придатні до таких подій, тому витрати на інфраструктуру у заявці не закладені. США приймуть 60 із 80 матчів, тоді як Канада та Мексика- по десять.

Нагадаємо, цьогорічний Чемпіонат світу з футболу, який почнеться 14 червня, пройде у Росії. У 2022 році чемпіонат прийматиме Катар.

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