 США з 1 червня запроваджують мита на сталь і алюміній з Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

США з 1 червня запроваджують мита на сталь і алюміній з Євросоюзу

Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито.

На виробництві сталі у Німеччині, березень 2018 року

На виробництві сталі у Німеччині (архівне фото)

Від п'ятниці, 1 червня, Сполучені Штати Америки вводять високі митні ставки на імпорт металів з Євросоюзу - 25 відсотків на сталь і 10 відсотків на алюміній. Вашингтон і Брюссель не змогли домовитися щодо мит, оголосив у четвер, 31 травня, міністр торгівлі США Вілбур Росс.

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Американська сторона натякнула, що переговори можуть бути продовжені і після запровадження мит 1 червня. В ЄС тепер очікують рішення Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп хоче не врегулювати суперечку з європейцями щодо штрафних мит, а подовжити її. Він потребує постійної уваги та шоу для своїх прихильників. Це небезпечно, вважає Бернд Ріґерт. (01.05.2018)

У Євросоюзі напрацьовують спільну позицію для переговорів з Вашингтоном щодо мит на сталь і алюміній. Серед пріоритетів Німеччини - угода відносно широкого спектра продукції. (03.05.2018)

За його словами, нові мита діятимуть від п'ятниці і для Канади та Мексики, повідомляє агентство Reuters. "Ми розраховуємо на продовження переговорів як з Канадою та Мексикою, так і з Європейською Комісією, позаяк є інші питання, які необхідно вирішити", - зазначив Росс, зокрема, і щодо перегляду Північноамериканської угоди про вільну торгівлю NAFTA, передає агенція AP. 

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер уже заявив, що "одностороннє введення країною таких заходів неприйнятне для глобальної торгівлі", цитує Reuters. Цього ж дня єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що реакція ЄС буде виваженою та збалансованою, а також відповідною до правил Світової організації торгівлі. Раніше в ЄС погрожували США заходами у відповідь - зокрема митами на апельсиновий сік, арахісову пасту та інші товари. 

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко розкритикували в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема, Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі. США звільнили продукцію з ЄС від мит спочатку до 1 травня, а згодом - до 1 червня.

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    Автор: Ольга Войтович


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