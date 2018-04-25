 США зупинили фінансування сирійських ″Білих шоломів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

США зупинили фінансування сирійських "Білих шоломів"

За даними телеканалу CBS, у Держдепі США обговорюють, чи варто й надалі допомагати гуманітарній організації "Білі шоломи" у Сирії. Фактично фінансова підтримка з Вашингтона нині заморожена.

Білі шоломи у Сирії

"Білі шоломи" у Сирії

Сполучені Штати Америки припинили надавати кошти сирійській гуманітарній організації "Білі шоломи". Про це у четвер, 3 травня, повідомив телеканал CBS.

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Російська авіація завдала ударів запалювальними бомбами по сирійському місту Ірбін - 37 мирних жителів загинули, заявляють активісти з "Білих шоломів". У Москві звинувачення відкидають. (23.03.2018)

Внаслідок авіаційної атаки у сирійській провінції Ідліб загинули 20 цивільних, 16 з них - діти. (21.03.2018)

За інформацією медіакомпанії, зараз Державний департамент США "активно розглядає" питання про подальшу фінансову підтримку організації. Офіційного повідомлення про зупинку допомоги від Вашингтона "Білі шоломи" поки не отримували, зазначає CBS. Зазначається, що представники організації в Сирії нещодавно де-факто перестали отримувати гроші з США. За даними американського телеканалу, внесок Вашингтона складає близько третини бюджету "Білих шоломів".

"Це дуже тривожний розвиток подій. Зрештою, це негативно вплине на можливість гуманітарних працівників рятувати життя", - заявив лідер "Білих шоломів" Раед Салех. За його словами, під час зустрічі співробітників організації з представниками Держдепу в березні не було жодних "натяків на припинення підтримки". "Були навіть висловлювання високопосадовців про довгострокові зобов'язання аж до 2020 року", - додав він.

Війна в Сирії - жертви війни в Сирії

"Білі шоломи", також відомі як "Сирійська громадянська оборона", - сирійська волонтерська організація, котра рятує людей на території Сирії, підконтрольній повстанцям. Вона налічує близько 3000 добровольців. За даними самої організації, її волонтерам вдалося врятувати понад 70 000 людей.
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Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)

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  • Останній анклав під контролем повстанців

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    Останній анклав під контролем повстанців

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  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)  

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