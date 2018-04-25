США зупинили фінансування сирійських "Білих шоломів"

Сполучені Штати Америки припинили надавати кошти сирійській гуманітарній організації "Білі шоломи". Про це у четвер, 3 травня, повідомив телеканал CBS.
За інформацією медіакомпанії, зараз Державний департамент США "активно розглядає" питання про подальшу фінансову підтримку організації. Офіційного повідомлення про зупинку допомоги від Вашингтона "Білі шоломи" поки не отримували, зазначає CBS. Зазначається, що представники організації в Сирії нещодавно де-факто перестали отримувати гроші з США. За даними американського телеканалу, внесок Вашингтона складає близько третини бюджету "Білих шоломів".
"Це дуже тривожний розвиток подій. Зрештою, це негативно вплине на можливість гуманітарних працівників рятувати життя", - заявив лідер "Білих шоломів" Раед Салех. За його словами, під час зустрічі співробітників організації з представниками Держдепу в березні не було жодних "натяків на припинення підтримки". "Були навіть висловлювання високопосадовців про довгострокові зобов'язання аж до 2020 року", - додав він.
"Білі шоломи", також відомі як "Сирійська громадянська оборона", - сирійська волонтерська організація, котра рятує людей на території Сирії, підконтрольній повстанцям. Вона налічує близько 3000 добровольців. За даними самої організації, її волонтерам вдалося врятувати понад 70 000 людей.
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Автор: Павло Лось, Анна Савчук