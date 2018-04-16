 США звинувачують РФ та Сирію у спробах замести сліди на місці хіматаки в Думі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

США звинувачують РФ та Сирію у спробах замести сліди на місці хіматаки в Думі

Вашингтон вбачає у діях Москви та Дамаска намагання приховати сліди хімічної атаки у місті Дума. Експертам ОЗХЗ перешкоджають працювати на місці, кажуть у Держдепартаменті США.

Місто Дума в Східній Гуті

Експерти ОЗХЗ досі не змогли розпочати роботу в Думі (на фото)

Державний департамент Сполучених Штатів стверджує, що Росія та Сирія займаються "зачищенням" місця можливої хімічної атаки в місті Дума. Як заявила у четверг, 19 квітня, речниця американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноєрт, "ми маємо достовірну інформацію, що російські представники співпрацюють з сирійським режимом, (…) щоб зачистити місця цих можливих атак та прибрати докази застосування хімічної зброї", цитує інформагенція dpa.

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Також речниця Держдпепартаменту зазначила, що, на переконання Вашингтона, російські офіційні особи спільно з представниками уряду Сирії намагаються перешкодити експертам Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отримати доступ до місця хіматаки в Думі.

17 квітня сирійські державні ЗМІ повідомляли про прибуття експертів ОЗХЗ до Думи. Однак досі місія ОЗХЗ так і не розпочала роботу на місці хіматаки, перебуваючи в Дамаску.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на сирійське місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.
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