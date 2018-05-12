США засудили відкриття Росією мосту в анексований Крим

Державний департамент США засудив відкриття мосту через Керченську протоку. Відповідну заяву речниці американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноєрт опубліковано на сайті Держдепартаменту у вівторок, 15 травня.

Ноєрт підкреслила, що "Крим є частиною України", а міст був побудований без дозволу української влади. "Будівництво Росією моста слугує нагадуванням про наміри Росії й надалі нехтувати міжнародним правом", - заявила Ноєрт.

Нагадаємо, що із заявою, що засуджує відкриття Керченського мосту, виступив і Європейський Союз. "Будівництво мосту спрямовано на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова до Росії та його ізоляцію від України, частиною якої Крим залишається", - наголошується в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС.

Російський президент Володимир Путін 15 травня відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та Крим. У березні 2014 року Росія незаконно анексувала Кримський півострів. У ЄС та США неодноразово наголошували, що ніколи не визнають здійсненої з порушенням міжнародного права анексії.