 США засудили відкриття Росією мосту в анексований Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

США засудили відкриття Росією мосту в анексований Крим

Міст через Керченську протоку вказує на наміри Москви й надалі нехтувати міжнародним правом, вважають у Державному департаменті США.

Міст через Керченську протоку

Міст через Керченську протоку до анексованого Росією Криму

Державний департамент США засудив відкриття мосту через Керченську протоку. Відповідну заяву речниці американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноєрт опубліковано на сайті Держдепартаменту у вівторок, 15 травня.

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Відкриття мосту між Росією та анексованим нею Кримом спрямоване на подальшу примусову інтеграцію півострова, заявляють у ЄС. У Брюсселі також переконані, що міст перешкоджатиме судноплавству. (15.05.2018)

Міст із Росії до Криму через Керченську протоку напевно добудують - росіяни вміють реалізовувати масштабні проекти. Однак частіше за все - без практичної користі, вважає російський політолог Іван Преображенський. (02.08.2017)

Ноєрт підкреслила, що "Крим є частиною України", а міст був побудований без дозволу української влади. "Будівництво Росією моста слугує нагадуванням про наміри Росії й надалі нехтувати міжнародним правом", - заявила Ноєрт.

Нагадаємо, що із заявою, що засуджує відкриття Керченського мосту, виступив і Європейський Союз. "Будівництво мосту спрямовано на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова до Росії та його ізоляцію від України, частиною якої Крим залишається", - наголошується в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС.

Російський президент Володимир Путін 15 травня відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та Крим. У березні 2014 року Росія незаконно анексувала Кримський півострів. У ЄС та США неодноразово наголошували, що ніколи не визнають здійсненої з порушенням міжнародного права анексії.
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"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)

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