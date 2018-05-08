 США запровадили нові санкції щодо ″Рособоронекспорту″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

США запровадили нові санкції щодо "Рособоронекспорту"

США запровадили щодо російської державної оборонної компанії "Рособоронекспорт" обмежувальні заходи через її співпрацю з Іраном, КНДР і Сирією. Санкції запроваджені на два роки.

США посилили санкції проти Рособоронекспорту

США посилили санкції проти "Рособоронекспорту"

Державний департамент США запровадив нові санкції щодо російської державної оборонної компанії "Рособоронекспорт", повідомляється у вівторок, 8 травня, на сайті Федерального реєстру США. Обмежувальні заходи, які набудуть чинності в середу, 9 травня, введені за співпрацю з Іраном, Північною Кореєю і Сирією. Санкції запроваджені на два роки.

Зокрема, державні структури США не можуть купувати озброєння у "Рособоронекспорту" або продавати оборонній компанії свою продукцію, а також надавати послуги в галузі оборони. При цьому санкції не стосуються досягнутих раніше домовленостей про закупівлю, ремонт і обслуговування вертольотів Мі-17.

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У березні 2017 року Палата представників Конгресу США ввела заборону на співпрацю Пентагону з "Рособоронекспортом". При цьому керівник Пентагону може відмовитися від даних обмежень, якщо в ході консультацій з держсекретарем США і директором національної розвідки він прийде до висновку, що такий крок "життєво важливий для задоволення інтересів національної безпеки" Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, 6 квітня Вашингтон запровадив санкції проти семи російських олігархів, 12-ти контрольованих ними компаній та 17-ти урядовців за "злонамірні дії у світі", в тому числі в Україні та Сирії. При цьому в американському мінфіні заявили, що Росія постачає зброю уряду сирійського президента Асада.
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