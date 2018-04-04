США запровадили нові санкції проти російських олігархів та урядовців

Вашингтон запровадив санкції проти семи російських олігархів, 12-ти контрольованих ними компаній та 17-ти урядовців за "злонамірні дії у світі", в тому числі в Україні та Сирії. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомив офіційний сайт міністерства фінансів США.

Коментуючи запровадження нових санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив Москву в участі у "злонамірних діях у всьому світі, в тому числі у продовженні окупації Криму та розпалюванні насильства в східній Україні", цитує інформаційна агенція dpa. Крім того Мнучін сказав, що Росія постачає зброю уряду сирійського президента Башара Асада, намагається підірвати принципи західних демократій та веде ворожу діяльність в кіберпросторі.

До санкційного списку мінфіну США, зокрема, увійшли найвпливовіші російські олігархи з оточення Путіна - Олексій Міллер, Ігор Ротенберг, Олег Дерипаска та Сулейман Керімов, а також Кирило Шамалов.

Також під санкції потрапили такі високопосадовці, як секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, голова Росгвардії Віктор Золотов, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев тощо. На думку представників адміністрації Трампа, санкції матимуть значний вплив на російську економіку.