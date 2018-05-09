США запроваджують нові санкції щодо оборонних структур Росії

Держдепартамент США запроваджує санкції щодо оборонних структур низки країн, у тому числі Росії. Нові обмеження Вашингтон пояснює порушенням законодавства нерозповсюдження зброї масового знищення.
Державний департамент США запроваджує санкції щодо кількох російських військових структур через порушення американського законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення. Відповідний документ станом на середу, 9 травня, міститься на сайті Федерального реєстру США, але опублікований він буде 10 травня.
У документі йдеться загалом про внесення до санкційного списку оборонних структур низки країни, у тому числі Росії, Китаю, Ірану, Сирії, Північної Кореї, Туреччини та інших.
З російських структур до списку потрапили навчальний центр зенітних ракетних військ у Гатчині, 18-й центральний науково-дослідний інститут міноборони Росії у Курську, конструкторське бюро приладобудування у Тулі, 183-й гвардійський зенітний ракетний полк, науково-виробничий концерн "Барлі", а також Головне управління генштабу Росії.
Як зазначається у документі, закон передбачає покарання іноземних юридичних і фізичних осіб за продаж чи придбання в Ірану, Сирії чи Північної Кореї товарів, послуг або технологій, які можуть зробити внесок у розвиток зброї масового знищення.
Нагадаємо, нинішні санкції США щодо Росії - вже не перші за останній час. З 9 травня набули чинності запровадженні Держдепартаментом США санкції щодо російської державної оборонної компанії "Рособоронекспорт". Обмежувальні заходи введені за співпрацю з Іраном, Північною Кореєю і Сирією і триватимуть два роки.