США закликають Україну переглянути закон про Антикорупційний суд

Державний департамент США приєднався до Міжнародного валютного фонду та закликає український парламент передивитися закон про Антикорупційний суд. Про це Державний департамент заявив у середу, 20 червня.

США сподіваються, що норма, яка дозволяє розглядати апеляції вже відкритих справ в судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді, буде швидко прибрана з закону. До цього напередодні закликала очільниця МВФ Крістін Лагард.

"Вона і президент Порошенко погодилися, що Рада має швидко внести поправки в закон, щоб цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію, включаючи вже відкриті корупційні справи, а також прийняти додаткове законодавство для офіційного початку роботи суду", - йдеться у заяві Держдепу.

Нагадаємо, після опублікування тексту закону про Антикорупційний суд активісти-антикорупціонери виявили в ньому поправку, згідно з якою апеляції по справах НАБУ, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду.

У попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді. У відповідь на це президент України Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).