 США закликають Україну переглянути закон про Антикорупційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

США закликають Україну переглянути закон про Антикорупційний суд

Державний департамент США закликає український парламент скасувати норму закону про Антикорупційний суд, за якою вже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться без участі цього суду.

США закликають Україну змінити закон про Антикорупційний суд

США закликають Україну змінити закон про Антикорупційний суд

Державний департамент США приєднався до Міжнародного валютного фонду та закликає український парламент передивитися закон про Антикорупційний суд. Про це Державний департамент заявив у середу, 20 червня.

США сподіваються, що норма, яка дозволяє розглядати апеляції вже відкритих справ в судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді, буде швидко прибрана з закону. До цього напередодні закликала очільниця МВФ Крістін Лагард.

"Вона і президент Порошенко погодилися, що Рада має швидко внести поправки в закон, щоб цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію, включаючи вже відкриті корупційні справи, а також прийняти додаткове законодавство для офіційного початку роботи суду", - йдеться у заяві Держдепу.

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Петро Порошенко відреагував на скандальну поправку щодо апеляції в антикорупційних справах. Президент пообіцяв підтримати зміни до закону у цій частині, якщо їх ухвалить парламент. (16.06.2018)

Міжнародний валютний фонд закликає Україну скасувати суперечливу норму в законі про Антикорупційний суд, згідно з якою вже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід цього суду. (20.06.2018)

Нагадаємо, після опублікування тексту закону про Антикорупційний суд активісти-антикорупціонери виявили в ньому поправку, згідно з якою апеляції по справах НАБУ, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду.

У попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді. У відповідь на це президент України Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

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