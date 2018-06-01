США закликали Україну узгодити з МВФ законопроект про Антикорупційний суд

США закликали владу України обговорити законопроект про Антикорупційний суд з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та ухвалити його відповідно до вимог фонду. Про це йдеться в поширеній у вівторок, 5 червня, заяві речниці американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноєрт. Текст заяви оприлюднено на сайті Держдепу.

У заяві наголошується, що законодавство, що регулює суд, має задовольняти вимоги МВФ, який надає істотну фінансову підтримку українського уряду. "Тож закликаємо український уряд обговорити безпосередньо з МВФ відповідні законодавчі пропозиції і ухвалити закон, який відповідає вимогам МВФ", - ідеться в заяві представниці Держдепартаменту США.

Особливу увагу в заяві звернено на необхідність передбачення в законі центральної ролі ради міжнародних експертів при обранні кваліфікованих суддів.

Ноєрт також закликала уряд України проводити глибокі, всеосяжні та своєчасні реформи. Створення незалежного Антикорупційного суду - найважливіший крок, який український уряд має зробити негайно, щоб піти на зустріч вимогам, котрі висував народ України під час "Революції гідності", зазначається в документі. Йдеться в тому числі про подолання системної корупції, швидке економічне зростання і європейське майбутнє для всіх українців.

Законопроект про Антикорупційний суд нині перебуває в Верховній Раді, де розглядають запропоновані до нього поправки.