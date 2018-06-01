 США закликали Україну узгодити з МВФ законопроект про Антикорупційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

США закликали Україну узгодити з МВФ законопроект про Антикорупційний суд

Києву слід узгодити проект закону про Антикорупційний суд з Міжнародним валютним фондом та ухвалити його згідно з рекомендаціями, вважають у Вашингтоні.

Держдепартамент США

У Держдепартаменті наголошують на важливості закріплення в законі інституту ради міжнародних експертів для обрання суддів

США закликали владу України обговорити законопроект про Антикорупційний суд з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та ухвалити його відповідно до вимог фонду. Про це йдеться в поширеній у вівторок, 5 червня, заяві речниці американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноєрт. Текст заяви оприлюднено на сайті Держдепу.

DW.COM

Для тих, хто втомився стежити за перипетіями створення Вищого антикорупційного суду України, DW підготувала стислий виклад суті суперечок, які вже два роки точаться довкола цієї теми. (23.05.2018)

Протягом двох днів Верховна Рада розглянула майже 1300 поправок до законопроекту про Антикорупційний суд. Андрій Парубій прогнозує, що документ в цілому ухвалять 7 червня. (24.05.2018)

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Володимир Гройсман чекає на закон про антикорупційний суд, оскільки, за його словами, неухвалення закону підірве довіру до влади всередині країни та за кордоном. (04.06.2018)

У заяві наголошується, що законодавство, що регулює суд, має задовольняти вимоги МВФ, який надає істотну фінансову підтримку українського уряду. "Тож закликаємо український уряд обговорити безпосередньо з МВФ відповідні законодавчі пропозиції і ухвалити закон, який відповідає вимогам МВФ", - ідеться в заяві представниці Держдепартаменту США.

Особливу увагу в заяві звернено на необхідність передбачення в законі центральної ролі ради міжнародних експертів при обранні кваліфікованих суддів.

Ноєрт також закликала уряд України проводити глибокі, всеосяжні та своєчасні реформи. Створення незалежного Антикорупційного суду - найважливіший крок, який український уряд має зробити негайно, щоб піти на зустріч вимогам, котрі висував народ України під час "Революції гідності", зазначається в документі. Йдеться в тому числі про подолання системної корупції, швидке економічне зростання і європейське майбутнє для всіх українців.

Законопроект про Антикорупційний суд нині перебуває в Верховній Раді, де розглядають запропоновані до нього поправки.

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