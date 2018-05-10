 США економічно підтримають КНДР в обмін на відмову від ядерної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2018
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Новини

США економічно підтримають КНДР в обмін на відмову від ядерної зброї

Вашингтон очікує, що Пхеньян піде на непростий крок та покінчить із власною ізоляцією. За це США обіцяють КНДР економічну підтримку.

Помпео та Кан Гьон Хва після зустрічі у Вашингтоні, 11 травня 2018 року

Помпео (праворуч) та Кан Гьон Хва після зустрічі у Вашингтоні, 11 травня 2018 року

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в п'ятницю, 11 травня, повідомляє агенція AFP. Після завершення Корейської війни у 1953 році Південна Корея спромоглася на економічне диво та вихід до списку однієї з найбільш багатих та технологічно розвинених економік світу.

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Історична зустріч американського президента Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі, повідомив президент США. (10.05.2018)

Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Останній візит на такому рівні відбувся 18 років тому. (09.05.2018)

"Ми досягли достатньо доброго порозуміння між нашими країнами щодо спільних цілей", - зазначив Помпео, коментуючи нещодавню зустріч з Кім Чен Ином. Пізніше у Вашингтоні держсекретар США провів також переговори з міністеркою закордонних справ Південної Кореї Кан Гьон Хва. Разом з нею Помпео наполягає на тому, що КНДР має провести "повну, постійну та доступну для перевірки" денуклеаризацію розділеного півострова.

Корейський вояж Помпео - одна з частин зусиль США щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові. Крім того, держсекретар працював над підготовкою візиту президента США Дональда Трампа та його зустрічі із Кімом. Вона запланована на 12 червня та має відбутися у Сінгапурі.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

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