 США дали інвесторам місяць на виведення коштів з підсанкційних компаній РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

США дали інвесторам місяць на виведення коштів з підсанкційних компаній РФ

Мінфін США подовжив дедлайн на виведення коштів з компаній, пов'язаних з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою.

Володимир Путін (л) та Олег Дерипаска у В'єтнамі

Володимир Путін (л) та Олег Дерипаска у В'єтнамі, листопад 2017 року

Міністерство фінансів США у вівторок, 1 травня, дало інвесторам додатковий місяць для проведення дивестицій - виведення вкладених у бізнес коштів - з російських компаній, які опинилися під американськими санкціями, передає агентство Reuters. Ідеться про підконтрольні чи частково контрольовані російським олігархом Олегом Дерипаскою фірми. Дедлайн перенесли з 7 травня на 6 червня.

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Анонсовані президентом України санкції проти Росії є політичним знаком підтримки західних партнерів, а не дієвим засобом тиску на Кремль, попереджають експерти. (12.04.2018)

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів. Найбільше постраждали Олег Дерипаска і Володимир Потанін, які втратили по 1,3 мільярда доларів. (10.04.2018)

Відтермінування стосується "Группи ГАЗ", "Русалу",  та En+ Group. Ці компанії прямо чи опосередковано мають бізнес-зв'язки в США. Вони опинилися під санкціями США через "недоброзичливі дії" Росії. Тоді акції компанії Дерипаски обвалилися вдвічі на Гонконгській біржі, "Русал" попереджав про можливий технічний дефолт.

Мінфін США у квітні заявляв, що з "Русалу" можуть зняти санкції, якщо Деприпаска, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна, відмовиться від контролю над компанією. Тоді мільярдер погодився скоротити свою частку в En+ нижче 50 відсотків. За даними газети "Ведомости", Дерипаска контролював 66% акцій En+, яка своєю чергою володіла 48% "Русал" та мала права контролюючого акціонера. Згодом у Вашингтоні сказали, що скорочення частки Дерипаски в En+ не є "саме собою" підставою для зняття санкцій з компанії.

Карикатура Сергія Йолкіна

Карикатура Сергія Йолкіна

Аудіо й відео до теми

Дерипаска і Ко: активи російських олігархів в Україні (13.04.2018)  

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США дали ще місяць на виведення коштів з компаній Дерипаски

Мінфін США подовжив дедлайн на виведення коштів з компаній, пов'язаних з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою. 

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