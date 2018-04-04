США готові запровадити санкції проти оточення Путіна - ЗМІ

Вашингтон планує запровадити санкції проти російських олігархів у зв'язку з втручанням Москви в американські вибори у 2016 році. Про це увечері в середу, 4 квітня, повідомило агентство Reuters з посиланням на свої джерела. Санкції можуть запровадити уже поточного тижня.

За даними агентства, йтися може "про найагресивніший наступ" на російську бізнес-еліту за минулі роки. Заходи поширяться на осіб з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна і з російських навколоурядових кіл. Конкретних імен агентство, однак, не називає.

Водночас, за даними видання Washington Post, про нові штрафні заходи у Вашингтоні планується оголосити до п'ятниці, 6 квітня. Запровадити їх можуть в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

Як повідомлялося, 15 березня міністерство фінансів США розповсюдило дію штрафних заходів на 19 росіян і 5 організацій. Обмеження стосуються, зокрема, російських спецслужб ФСБ і ГРУ, а також Агентства інтернет-досліджень, відомого як "фабрика тролів". Міністр фінансів США Стівен Мнучін раніше попереджав, що у Вашингтоні опрацьовують пакет заходів щодо російських олігархів.