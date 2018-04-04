 США готові запровадити санкції проти оточення Путіна - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

США готові запровадити санкції проти оточення Путіна - ЗМІ

США можуть запровадити нові штрафні заходи щодо наближених до президента РФ Володимира Путіна російських олігархів ще цього тижня, повідомляють ЗМІ.

На оточення Путіна чекають нові санкції, повідомляють ЗМІ

На оточення Путіна чекають нові санкції, повідомляють ЗМІ

Вашингтон планує запровадити санкції проти російських олігархів у зв'язку з втручанням Москви в американські вибори у 2016 році. Про це увечері в середу, 4 квітня, повідомило агентство Reuters з посиланням на свої джерела. Санкції можуть запровадити уже поточного тижня.

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Під нові санкції потрапили 19 росіян і п'ять компаній, діяльність яких пов'язують з російською спецслужбою ГРУ. Білий дім поки не запроваджував санкцій на виконання закону, ухваленого Конгресом влітку 2017 року. (15.03.2018)

За даними агентства, йтися може "про найагресивніший наступ" на російську бізнес-еліту за минулі роки. Заходи поширяться на осіб з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна і з російських навколоурядових кіл. Конкретних імен агентство, однак, не називає.

Водночас, за даними видання Washington Post, про нові штрафні заходи у Вашингтоні планується оголосити до п'ятниці, 6 квітня. Запровадити їх можуть в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

Як повідомлялося, 15 березня міністерство фінансів США розповсюдило дію штрафних заходів на 19 росіян і 5 організацій. Обмеження стосуються, зокрема, російських спецслужб ФСБ і ГРУ, а також Агентства інтернет-досліджень, відомого як "фабрика тролів". Міністр фінансів США Стівен Мнучін раніше попереджав, що у Вашингтоні опрацьовують пакет заходів щодо російських олігархів.
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