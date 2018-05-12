США в ООН стали на захист жорстких дій Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради безпеки (РБ) ООН у вівторок, 15 травня, назвали дії Ізраїлю під час сутичок на кордоні із Сектором Гази, у яких загинули близько 60 палестинців, "стриманими". Говорячи про насильницькі протести, вона зазначила, що жодна держава не миритиметься "з такого роду діяльністю". "Жодна країна у цьому залі не поводилась би стриманіше, ніж це зробив Ізраїль", - стверджує Хейлі, цитує агентство dpa.

Представниця США Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН

При цьому американська дипломатка виключила зв'язок між кривавим насильством на кордоні із Сектором Гази та відкриттям посольства США в Єрусалимі. "Терористична організація ХАМАС упродовж багатьох років підбурювала до насильства, задовго до того, як ми вирішили перенести наше посольство", - зауважила Хейлі.

Кувейт обіцяє проект резолюції

Тим часом Кувейт, за ініціативою якого було скликане спеціальне засідання Радбезу ООН, заявив, що представить його учасникам проект резолюції щодо "захисту палестинських мирних жителів". За словами представника Кувейту при ООН Мансура аль-Отаібі, це може бути зроблено в середу, 16 травня. Однак поки невідомо, чи буде винесено проект цієї резолюції на голосування, зазначає агентство Reuters. Напередодні США заблокували пропозицію Кувейту щодо незалежного розслідування подій у Секторі Гази.

В ООН 15 травня заявили також, що 47 держав-членів Ради ООН з прав людини зберуться у п'ятницю, 18 травня, на спеціальне засідання, щоб обговорити погіршення ситуації з правам людини на Палестинських територіях. Засідання скликають на запит Палестинської національної адміністрації та ОАЕ від імені Групи арабських держав. Його вже підтримали 26 держав.

Жорсткі слова з Анкари та певне розуміння в Берліні

Дії ізраїльського уряду жорстко розкритикували в Туреччині. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган поклав особисту відповідальність за загибель десятків палестинців на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. "На його руках - кров палестинців", - написав Ердоган у своєму Twitter 15 травня. Цього ж дня ізраїльського посла в Анкарі попросили "на певний час" залишити країну.

Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонній розмові з ізраїльським прем'єром Нетаньяху 15 травня висловила занепокоєння через ескалацію насильства у Секторі Газа. Але при цьому Берлін з розумінням ставиться до безпекових інтересів Ізраїлю, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передаючи зміст розмови.

Нагадаємо, ескалація насильства на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази 14 травня відбувалася в день офіційного відкриття в Єрусалимі перенесеного з Тель-Авіва посольства США. За палестинськими даними, у сутичках з ізраїльською армією загинули близько 60 палестинців, понад 2800 людей були поранені.

Дивитись відео 01:36 Поділитись Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2xhoG Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)