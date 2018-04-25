 США відклали введення спецмит на метали з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

США відклали введення спецмит на метали з ЄС

Запровадження економічних заходів відтермінували на місяць. ЄС домагається довгострокового звільнення своєї продукції від мит.

Спецмита США, сталь і алюміній

Сполучені Штати Америки відклали рішення про введення мит на продукцію зі сталі та алюмінію з Євросоюзу, Канади і Мексики до 1 червня. Про це ідеться в повідомленні Білого дому в ніч на вівторок, 1 травня. Саме до цього дня для ЄС та зазначених країн діяв особливий порядок.

DW.COM

Європейський Союз подав до Світової організації торгівлі скаргу через спецмита, накладені Сполученими Штатами Америки на імпорт сталі і алюмінію.

Сеул погодився обмежити експорт сталі до США, а Вашингтон не обкладатиме її новими спецмитами. Також домовленості торкнулись умов торгівлі автомобілями між двома країнами. (26.03.2018)

Спецмита США на імпорт сталі та алюмінію попередньо не поширюватимуться на ЄС та ще низку країн. (22.03.2018)

Торговельна політика адміністрації Дональда Трампа спричинило обурення в різних регіонах світу. Зокрема, канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон під час своїх візитів до Трампа вели переговори про довгострокове рішення. У цьому випадку мита у розмірі 25 відсотків на вироби із сталі і 10 відсотків - з алюмінію не мали б поширюватися на продукцію з ЄС.

Вашингтонові також вдалося домовитися з Південною Кореєю щодо умов імпорту сталі, а також досягти "принципових угод з Аргентиною, Австралією і Бразилією, "деталі яких будуть незабаром остаточно визначені", зазначається в повідомленні Білого дому.

У рамках анонсованої протекціоністської політики Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для алюмінію. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Виняток було зроблено і для ЄС. На початку квітня Китай звернувся до СОТ з проханням врегулювати митну суперечку з США.

Протекціоністські кроки Вашингтона спричинили побоювання спалаху торговельної війни. ЄС заявляв про готовність вдатися до заходів у відповідь.

Також за темою

Symbold Handelskrieg USA EU

ЄС: Рішення США щодо мит розхитує світові ринки 01.05.2018

З Європи лунають сподівання, що адміністрація Трампа надовго виведе ЄС з-під дії спецмит на сталь і алюміній. В Єврокомісії наголосили, що не мають наміру вести переговори під тиском погроз.

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

Європейський Союз поскаржився до СОТ на спецмита США 17.04.2018

Європейський Союз подав до Світової організації торгівлі скаргу через спецмита, накладені Сполученими Штатами Америки на імпорт сталі і алюмінію.

Stahlwerk in Russland SeverStal

Росія поскаржилася до СОТ щодо металевих мит США 19.04.2018

Як експортер сталі до США, Росія вимагає компенсацій від Вашингтона через нові мита на сталь та алюміній. Москва поскаржилася через це до СОТ. У Білому домі називають рішення таким, що не підпадає під компетенцію СОТ.

Докладно

Силова операція на Донбасі змінює формат

Завершення АТО на Донбасі - продовження війни в Україні

Про те, що зміниться на сході України після завершення АТО на Донбасі, - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW. 

Спецмита США, сталь і алюміній

США відклали введення мит на метали з ЄС

Запровадження економічних заходів відтермінували на місяць. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  