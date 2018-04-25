США відклали введення спецмит на метали з ЄС

Сполучені Штати Америки відклали рішення про введення мит на продукцію зі сталі та алюмінію з Євросоюзу, Канади і Мексики до 1 червня. Про це ідеться в повідомленні Білого дому в ніч на вівторок, 1 травня. Саме до цього дня для ЄС та зазначених країн діяв особливий порядок.

Торговельна політика адміністрації Дональда Трампа спричинило обурення в різних регіонах світу. Зокрема, канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон під час своїх візитів до Трампа вели переговори про довгострокове рішення. У цьому випадку мита у розмірі 25 відсотків на вироби із сталі і 10 відсотків - з алюмінію не мали б поширюватися на продукцію з ЄС.

Вашингтонові також вдалося домовитися з Південною Кореєю щодо умов імпорту сталі, а також досягти "принципових угод з Аргентиною, Австралією і Бразилією, "деталі яких будуть незабаром остаточно визначені", зазначається в повідомленні Білого дому.

У рамках анонсованої протекціоністської політики Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для алюмінію. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Виняток було зроблено і для ЄС. На початку квітня Китай звернувся до СОТ з проханням врегулювати митну суперечку з США.

Протекціоністські кроки Вашингтона спричинили побоювання спалаху торговельної війни. ЄС заявляв про готовність вдатися до заходів у відповідь.