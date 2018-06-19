США виходять з Ради ООН з прав людини

Постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, заявила про вихід США з Ради ООН з прав людини. Однією з основних причин прийнятого рішення є "хронічна упередженість щодо Ізраїлю", зазначила вона.

Рада "занадто довго був захисником порушників прав людини", заявила постпред США при ООН. За її словами, "найбільш негуманні режими в світі продовжують уникати пильного вивчення своїх дій". США "будуть щасливі знову приєднатися" до Ради в разі її реформування, відзначила Хейлі. Держсекретар США Майкл Помпео, у свою чергу, назвав організацію "поганим захисником прав людини".

У 2017 році постпред США при ООН закликала до змін в діяльності Ради. Зокрема, на думку Хейлі, цьому органу треба менше концентруватися на Ізраїлі. Вона виступала за зниження числа голосів, необхідних для виключення з Ради членів, які грубо порушують права людини і за скорочення кількості виступів і резолюцій.

Реакція на рішення США

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн розчарований позицією США. "З огляду на стан прав людини в сьогоднішньому світі, США слід посилювати свою діяльність, а не робити крок у зворотному напрямку", - заявив він у Twitter.

Шкодує про це рішення і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Структура ООН щодо захисту прав людини відіграє важливу роль у всьому світі", - зазначив він.

У Євросоюзі також стурбовані рішенням США залишити Раду ООН. "США завжди були піонером в області захисту прав людини в усьому світі", - заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. Це рішення "шкодить ролі США як захисника і прихильника демократії", йдеться в її заяві.

Втім Євросоюз має намір продовжити захист прав і основних свобод людини і не виключає можливість спільної діяльності з США. Крім того, ЄС розділяє необхідність підвищення ефективності Ради, заявила Могеріні.

Раду ООН з прав людини було засновано в 2006 році. Вона прийшла на зміну Комісії ООН з прав людини, яка існувала з 1946 року. Учасниками Ради є 47 країн, які обираються на три роки за територіальною ознакою.