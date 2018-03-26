 США: Висилка американських дипломатів Москвою ″невиправдана″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

США: Висилка американських дипломатів Москвою "невиправдана"

Білий дім вважає висилку 60-ти американських дипломатів з Росії "невиправданою" та "залишає за собою право відповісти" на неї. Тим часом у Вашингтоні російський канал RT припиняє телевізійне мовлення.

Консульство США в Санкт-Петербурзі

Консульство США в Санкт-Петербурзі

Сполучені Штати Америки можуть вжити додаткових заходів у відповідь на висилку американських дипломатів Росією і закриття американського консульства у Санкт-Петербурзі. Про це ввечері у четвер, 29 березня, заявила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт. "Ми залишаємо за собою право відповісти, - заявила Нойєрт на брифінгу. - Росія вирішила ще більше ізолювати себе". У заяві посла США в Росії Джона Хантсмена, яку зачитала речниця, йдеться, що "Росія не зацікавлена в діалозі зі США щодо питань, які важливі для наших двох країн".

Хізер Нойєрт

Хізер Нойєрт

Висилка Росією американських дипломатів була дзеркальною дипломатичною відповіддю на висилку Вашингтоном перед тим 60-ти підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів і закриття російського консульства у Сіетлі. Загалом 28 країн вислали 153 російських дипломати на знак солідарності з Великобританією, на чиїй території було отруєно подвійного агента Сергія Скрипаля.

Нойєрт наголосила, що Державний департамент сприймає відповідь Москви як "невиправдану". "США здійснили координовані з іншими країнами зусилля для висилки російських шпигунів. Ми не розглядаємо це як дипломатичний обмін", - зазначила Нойєрт.

DW.COM

Москва висилає 60 співробітників диппредставництв США та закриває американське генконсульство у Санкт-Петербурзі, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. На дії Вашингтона він анонсував "дзеркальні заходи". (29.03.2018)

Донька колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком зазнала дії нервово-паралітичної речовини, почуваєтсья краще, кажуть у британській Національній службі охорони здоров'я. (29.03.2018)

RT припинить мовлення у Вашингтоні

Між тим компанія-провайдер прибрала російський міжнародний мовник RT з сітки мовлення по Вашингтону в зв'язку з його статусом "іноагента". Про це повідомила головна редакторка RT Маргарита Симоньян в мікроблозі Twitter. Вона також заявила, що RT продовжить вести мовлення у Вашингтоні "на інших платформах".

При цьому, за інформацією видання Bloomberg, припинення мовлення RT пов'язано із зупинкою роботи телевізійних станцій WNVT і WNVC у районі американської столиці, яка теж відбудеться 1 квітня. Саме ці станції ретранслювали у Вашингтоні близько десятка зарубіжних телеканалів, включно з RT. Але WNVT і WNVC вирішили продати свої телевізійні частоти.

Телеканал RT зареєструвався в США як іноземний агент у листопаді 2017 року на виконання вимоги американського міністерства юстиції. Симоньян назвала цю вимогу "дискримінаційною".

Russia Today

Russia Today

Нагадаємо, що в січні у Державній думі РФ пройшов перше читання законопроект про покарання за порушення порядку діяльності ЗМІ, що виконують функції "іноземного агента". Перший закон про ЗМІ-"іноагентів" прийняли в Росії в листопаді 2017 року після визнання російського телеканалу Russia Today (RT) іноземним агентом в США. Під дію російського закону потрапили "Голос Америки", а також "Радіо Свобода" і сім проектів цієї радіостанції.
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