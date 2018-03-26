США висилають 60 російських ″співробітників спецслужб″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

США слідом за країнами ЄС заявили, що висилають десятки "співробітників російських спецслужб" - у відповідь на "застосування Росією хімічної зброї на території Великобританії". Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому в понеділок, 26 березня. Як повідомляє агенція AFP, високопоставлений представник американського уряду заявив у Вашингтоні, що йдеться про 60 співробітників секретних служб. 12 осіб з цього переліку, як зазначає dpa, працювали у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Як і всі інші російські представники, вони мають сім днів, щоб залишити країну.

Російське консульство у Сіетлі, за розпорядженням президента США Дональда Трампа, буде повністю закрите. "Цими кроками Сполучені Штати та наші союзники і партнери дають Росії зрозуміти, що її дії мають наслідки", - наголосили в Білому домі.

Канада також висилає дипломатів

До заходів з видворення дипломатів долучилася також Канада - вона висилає чотирьох росіян та відмовляє в акредитації ще трьом дипломатам з РФ. "Четверо були ідентифіковані як співробітники розвідки чи особи, які використовували свій дипломатичний статус, щоб підривати безпеку Канади чи втручатися у нашу демократію", - йдеться у заяві міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд.

Раніше цього ж дня президент Європейської Ради Дональд Туск заявив про видворення російських дипломатів з 14 країн ЄС. Так, Німеччина повідомила, що вишле чотирьох дипломатів, Франція також видворить чотирьох представників РФ. З Італії вишлють двох дипломатів РФ, з Данії - також двох, з Польщі - чотирьох, з Литви та Чехії - по три особи. Про видворення російських дипломатів повідомили і в низці інших держав ЄС.

Крім того, до цих заходів долучилася і Україна. За словами українського президента Петра Порошенка, Київ вишле 13 російських дипломатів.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Дивитись відео 01:52 Поділитись Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uh0G Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)