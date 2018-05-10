 США виділять 125 мільйонів доларів на економічний розвиток Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2018
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Новини

США виділять 125 мільйонів доларів на економічний розвиток Донбасу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть 125 мільйонів доларів на розвиток економіки Донбасу. Кошти призначені для "територій, які відчули на собі вплив російської агресії".

USAID підтримає розвиток, зокрема, Слов'янська

USAID підтримає розвиток, зокрема, Слов'янська в Донецькій області

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 125 млн доларів на розвиток економіки Донбасу. Про це агентство повідомила в соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 11 травня.

Кошти призначені "для Донбасу і тих навколишніх територій, які відчули на собі вплив російської агресії". Технічна допомога піде на стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, а також розвиток місцевої економіки, кажуть в організації.

Раніше повідомлялося, що ООН планує зібрати 187 мільйонів доларів США для допомоги Донбасу в 2018 році, проте на квітень гуманітарні агентства ООН мають лише 3 відсотки від цієї суми. А наприкінці минулого року уряд Німеччини і Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) запустили проект "Забезпечення водопостачання для громад, що проживають на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях" з фінансуванням 14,3 мільйона євро на 2018-2019 роки.

DW.COM

Грантова допомога Німеччини допоможе створити соціальне житло для близько тисячі осіб, котрі втратили домівки внаслідок конфлікту на Донбасі. (19.04.2018)

Уряд ФРН та ЮНІСЕФ допоможуть Україні поліпшити доступ до води мешканцям Донбасу, що живуть на лінії зіткнення. DW з’ясовувала, що саме пропонують фахівці і чи можуть обстріли завадити цим планам? (14.12.2017)

 

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