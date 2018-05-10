США виділять 125 мільйонів доларів на економічний розвиток Донбасу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 125 млн доларів на розвиток економіки Донбасу. Про це агентство повідомила в соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 11 травня.

Кошти призначені "для Донбасу і тих навколишніх територій, які відчули на собі вплив російської агресії". Технічна допомога піде на стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, а також розвиток місцевої економіки, кажуть в організації.

Раніше повідомлялося, що ООН планує зібрати 187 мільйонів доларів США для допомоги Донбасу в 2018 році, проте на квітень гуманітарні агентства ООН мають лише 3 відсотки від цієї суми. А наприкінці минулого року уряд Німеччини і Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) запустили проект "Забезпечення водопостачання для громад, що проживають на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях" з фінансуванням 14,3 мільйона євро на 2018-2019 роки.