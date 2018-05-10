 США ввели санкції щодо фінансування іранських ″Вартових революції″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2018
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Новини

США ввели санкції щодо фінансування іранських "Вартових революції"

Вашингтон вважає, що елітні сили Ірану пов'язані з фінансуванням терористів. Нові санкції стосуються дев'ятьох осіб та організацій з Ірану.

Корпус вартових Ісламської революції на параді в Тегерані, 2016 рік

Корпус вартових Ісламської революції на параді в Тегерані, 2016 рік

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у четвер, 10 травня, повідомила про введення нових санкцій щодо Ірану. Нові обмежувальні заходи спрямовані на зменшення фінансування елітного іранського військово-політичного формування, Корпусу вартових ісламської революції. Ідеться про дев'ять осіб та організацій з Ірану, зазначається на сайті міністерства фінансів США.

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Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із ядерної угоди з Іраном. На думку американського президента, нинішня угода не здатна втримати Тегеран від розробки ядерної зброї. (08.05.2018)

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Санкції мають на меті "обірвати масштабну мережу обміну валюти в Ірані та ОАЕ, яка отримувала та переказувала мільйони доларів США готівки силам "Аль-Кудс" "Вартових революції" для фінансування їхньої згубної діяльності, а також регіональним угрупованням", пояснюється в заяві міністра фінансів Стіва Мнучіна. Вашингтон вважає "Вартових революції" терористичною організацією, яка підтримує бойовиків, зокрема в Сирії та Лівані, додає агенція новин dpa.

Трамп 8 травня оголосив, що США вийдуть з ядерної угоди з Тегераном. Міністерство фінансів зазначає, що з 7 серпня цього року Сполучені Штати знову запровадять санкції щодо отримання доларових банкнот урядом Ірану. В Тегерані ж це рішення назвали нелегітимним. Вихід США з угоди також різко розкритикувала міжнародна спільнота.

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