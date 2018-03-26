 Східну Гуту вже залишили понад 135 тисяч осіб - Москва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Східну Гуту вже залишили понад 135 тисяч осіб - Москва

Операція військ Башара Асада зі "звільнення" Східної Гути наближається до завершення, заявляють у МЗС Росії. За даними Москви, з початку операції проти повстанців анклав покинуло близько 135 тисяч осіб.

Східну Гуту вже зуміли залишити понад 135 тисяч осіб - Москва

Евакуйовані зі Східної Гути сирійці, 27 березня 2018 року

Сирійські повстанці разом з членами їхніх родин, а також мирне населення продовжують залишати анклав Східна Гута неподалік від столиці Сирії Дамаска. За даними міністерства оборони Росії, загалом протягом дії так званих гуманітарних пауз з анклаву зуміли евакуюватися понад 135 тисяч осіб. Відповідну інформацію в російському оборонному відомстві озвучили в четвер, 29 березня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

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Представники угруповання "Ахрар аш-Шам" готові скласти зброю за умови безперешкодного відходу зі Східної Гути, повідомляє інформагенція Reuters. Ісламісти контролюють місто Хараста. (21.03.2018)

Східну Гуту залишив найбільший на сьогодні конвой з евакуйованими повстанцями та цивільними особами. Сто автобусів вивезли з району понад 6700 осіб. (27.03.2018)

Одне з найважливіших міст анклаву Східна Гута - Хараста - перейшло під контроль військ сирійського правителя Башара Асада, повідомили в Дамаску. Раніше з міста евакуювали бойовиків опозиції та цивільних. (24.03.2018)

Сотні осіб, включаючи сирійських повстанців та членів їхніх сімей, покинули Східну Гуту та вирушили до провінції Ідліб. Сили Башара Асада тим часом взяли під контроль близько 90 відсотків території Східної Гути. (25.03.2018)

За даними Москви, лише напередодні, 28 березня, з міста Арбіл у Східній Гуті було вивезено близько 5,3 тисячі повстанців разом із їхніми родинами. Членів ворожих до Башара Асада угруповань перевезли до сирійської провінції Ідліб, яка підконтрольна опозиції, наголошується в повідомленні російського міністерства.

Водночас у російському МЗС заявили, що наступальна операція у анклаві наближається до завершення. За словами офіційної представниці російського дипломатичного відомства Марії Захарової, під контролем сирійської опозиції залишилося лише місто Дума. Вона також додала, що значна частина мирного населення вже змогла залишити місто.

Відступ повстанців є наслідком угоди, досягнутої більше тижня тому між представниками ісламістських угруповань і сирійської армії. Першим таку угоду про евакуацію уклало з сирійським режимом угруповання "Ахрар аш-Шам", яке погодилося залишити місто Хараста. Згодом до угоди приєдналося й збройне формування "Файлак ар-Рахман".

Нагадаємо, що наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб. Нині підконтрольним Башару Асаду силам вдалося заволодіти більше 90 відсотками території Східної Гути.

  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Бомбардування Східної Гути в Сирії

    За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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