Східну Гуту вже залишили понад 135 тисяч осіб - Москва

Сирійські повстанці разом з членами їхніх родин, а також мирне населення продовжують залишати анклав Східна Гута неподалік від столиці Сирії Дамаска. За даними міністерства оборони Росії, загалом протягом дії так званих гуманітарних пауз з анклаву зуміли евакуюватися понад 135 тисяч осіб. Відповідну інформацію в російському оборонному відомстві озвучили в четвер, 29 березня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

За даними Москви, лише напередодні, 28 березня, з міста Арбіл у Східній Гуті було вивезено близько 5,3 тисячі повстанців разом із їхніми родинами. Членів ворожих до Башара Асада угруповань перевезли до сирійської провінції Ідліб, яка підконтрольна опозиції, наголошується в повідомленні російського міністерства.

Водночас у російському МЗС заявили, що наступальна операція у анклаві наближається до завершення. За словами офіційної представниці російського дипломатичного відомства Марії Захарової, під контролем сирійської опозиції залишилося лише місто Дума. Вона також додала, що значна частина мирного населення вже змогла залишити місто.

Відступ повстанців є наслідком угоди, досягнутої більше тижня тому між представниками ісламістських угруповань і сирійської армії. Першим таку угоду про евакуацію уклало з сирійським режимом угруповання "Ахрар аш-Шам", яке погодилося залишити місто Хараста. Згодом до угоди приєдналося й збройне формування "Файлак ар-Рахман".

Нагадаємо, що наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб. Нині підконтрольним Башару Асаду силам вдалося заволодіти більше 90 відсотками території Східної Гути.