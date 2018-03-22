 Східна Гута: 19 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
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Новини

Східна Гута: 19 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару

19 загиблих і десятки поранених внаслідок авіаудару по Східній Гуті у Сирії. Спостерігачі інформують про погіршеня гуманітарної ситуації в анклаві.

Східна Гута

Авіаудар по Східній Гуті

Внаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті, щонайменше 19 мирних жителів загинули, понад 40 осіб зазнали поранень. Про це у четвер, 22 березня, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, інформує dpa.

Сирійські урядові війська ведуть обстріл Східної Гути протягом декількох тижнів. Від середини лютого в регіоні загинули понад 1500 мирних жителів, зазначають представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Урядові війська Сирії контролюють 80 відсотків території Східної Гути.

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Унаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті 17 березня щонайменше 30 людей загинули, десятки поранені, заявляють спостерігачі. За їхніми даними, за цей день з району евакуювалися близько 10 тисяч осіб. (17.03.2018)

У Дамаску заявляють про атаку з боку повстанців. Водночас неподалік від столиці несподіваний напад на сирійських військових також вчинили бойовики "Ісламської держави". (20.03.2018)

Нагадаємо, 18 лютого урядові війська Сирії за підтримки російської авіації почали наступ на позиції сирійських повстанців у Східній Гуті. За даними Сирійського моніторингового центру, з того часу в районі загинуло понад 1400 мирних жителів. В урядовій армії заявляють, що взяли під свій контроль більше половини території анклаву.

За даними спостерігачів, в облозі у Східній Гуті перебувають майже 400 тисяч жителів, які не мають доступу до продовольства, питної води та медикаментів. 

Karte Syrien kontrollierte Gebiete 19. März 2018 UKR
  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Бомбардування Східної Гути в Сирії

    За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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