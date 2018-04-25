Суїциди українських військових: що робити? (відео)

Вони гинуть не тільки на фронті, але й самі зводять рахунки із життям. В Україні активно заговорили про проблему самогубств серед військових. Станом на початок квітня 2018-го в Антитерористичній операції на Донбасі взяли участь понад 326 тисяч українців. З них 554 заподіяли собі смерть - такі дані головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. Виходить одне самогубство за кожні 2-3 дні АТО. І це не враховуючи кількості самогубств серед ветеранів.