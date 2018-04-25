Суїциди українських військових: що робити? (відео)

Про самогубства серед військових в зоні АТО та ветеранів в Україні говорять неохоче. Увагу до цієї проблеми привернула нещодавно військова прокуратура. Що має робити держава для підтримки військових?
Вони гинуть не тільки на фронті, але й самі зводять рахунки із життям. В Україні активно заговорили про проблему самогубств серед військових. Станом на початок квітня 2018-го в Антитерористичній операції на Донбасі взяли участь понад 326 тисяч українців. З них 554 заподіяли собі смерть - такі дані головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. Виходить одне самогубство за кожні 2-3 дні АТО. І це не враховуючи кількості самогубств серед ветеранів.
Самогубства серед військових у зоні АТО та ветеранів - наскільки масштабною є проблема та чи вдається її вирішувати? DW шукала відповіді на ці питання. (27.04.2018)
Через конфлікт на Донбасі пройшли майже півмільйона українців. Повернутися до нормального життя в суспільстві, втомленому від соціально-економічних потрясінь, виходить не у кожного. (27.02.2018)
Адаптація військових до умов мирного життя - процес тривалий та складний. Психологи констатують: кожному четвертому ветерану важко повернутися у суспільство. Але війна може стати й поштовхом для нового життя. (06.06.2016)