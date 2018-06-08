 Сутички на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази: загинули ще троє палестинців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Сутички на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази: загинули ще троє палестинців

Троє палестинців загинули та понад 90 отримали поранення внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні з Сектором Гази. Кількість загиблих від початку протестів наприкінці березня перевищила вже 120 осіб.

Сутички в Секторі Гази тривають вже третій місяць

Сутички в Секторі Гази тривають вже третій місяць

Кількість палестинців, які загинули в протистоянні з ізраїльськими військовими на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази, продовжує зростати. Внаслідок нових сутичок у п'ятницю, 8 червня, загинули ще троє палестинців, поранення отримали 92 людини, повідомляє агентство AFP з посиланням на міністерство охорони здоров'я у Газі. Загалом від початку протестів на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 122 людини.

8 червня вогнепальне поранення в ногу отримав і фотокореспондент агенції AFP, який був одягнутий у жилет з написом "Преса". У Газі звинуватили в пострілі в журналіста ізраїльських військових, в армії Ізраїлю поки не прокоментували інцидент. 

DW.COM

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За даними ізраїльської армії, близько десяти тисяч палестинців взяли участь в акції протесту 8 червня, багато з них кидали каміння у солдатів та підпалювали шини. Окрім того, вони намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. В останні тижні Ізраїль та екстемістські угруповання в Секторі Гази вдавалися до взаємних ракетних та мінометних обстрілів

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