Суспільне мовлення в Україні припинило телетрансляцію через борги

Через бюджетне недофінансування Національна суспільна телерадіокомпанія України (ПАТ НСТУ) заборгувала Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (концерн РРТ) 75,12 мільйона гривень. З початку року НСТУ неодноразово зверталася до уряду з приводу критичної ситуації через недофінансування та попереджала, що це може призвести до відключення аналогового мовлення.

Страхи стали реальністю

І побоювання справдилися - 18 червня концерн РРТ призупинив аналогову трансляцію телеканалу "UA: Перший" через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів. Концерн РРТ поінформував, що призупинення аналогової трансляції "UA: Перший" відбуватиметься щоденно з 6:00 до 18:00 й триватиме до моменту погашення боргу. "Вимкнення з ефіру було питанням часу. Ми багато разів про це попереджали, і це сьогодні сталося. Адже з грошей, які за законом ми повинні були отримати з держбюджету, нам фактично виділили лише половину. З виділеного грошей, окрім як на зарплату працівникам, не лишилося. Тому нам немає чим платити концерну РРТ ", - сказав DW член правління ПАТ НСТУ з економічних питань Родіон Никоненко. За його словами, для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 мільйонів гривень на рік, проте на даний момент виділено лише 51 мільйон гривень.

Від відключення аналогових трансляцій найбільше постраждають глядачі у невеликих населених пунктах - маленьких містах та селах, адже там не представлено мережі кабельних операторів. Секретар Наглядової Ради ПАТ НСТУ Вадим Міський зазначає, що урізавши фінансування політики намагаються отримати політичний вплив на суспільного мовника. "В аналоговому телебаченні це основна аудиторія Суспільного. Політики мають можливість втручатися у формування держбюджету і коли вони зменшують у бюджеті вдвічі встановлену законом суму, то напевне розраховують на щось. Але НСТУ не для того створювалось, аби бути політично залежним", - зазначає Міський.

Що далі?

Суспільний мовник потерпає в цьому році від недофінансування ще з початку року. З передбачених законом 0,2 відсотка видатків загального фонду держбюджету України за попередній рік, а це 1,54 мільярдів гривень, які мав уряд виділити у 2018 році на фінансування НСТУ, на даний момент компанія отримала лише 776 мільйонів. Саме таку суму заклали у держбюджет урядовці і проголосували за документ депутати Верховної Ради. Закінчується перше півріччя, і виділені не у повному обсязі гроші відповідно теж закінчуються. "Липень та серпень будуть критичними. Поки вистачає коштів лише на зарплати. Грошей на власне виробництво, оплату комунальних послуг і трансляції немає. На жаль, незалежні медіа в Україні нікому не потрібні", - каже Родіон Никоненко.

Він зазначає, що за результатами перших шести місяців роботи ПАТ НСТУ готує звіт своєї роботи і сподівається хоч після цього отримати встановлені законом кошти на функціонування Суспільного мовника. Натомість Наглядова Рада НСТУ нині шукає зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, аби вирішити питання про подальше фінансування ПАТ НСТУ. "Не може суспільний мовник щороку влітку переривати свої трансляції через примхи політиків і недофінансування. Потрібно терміново змінювати модель фінансування суспільного", - наголошує Вадим Міський. Наглядова рада пропонує направляти на фінансування ПАТ НСТУ частку від ренти за користування радіочастотами в Україні. Натомість це також має схвалити Кабмін та підтримати Верховна Рада.

В НСТУ повідомляють, що до відновлення аналогового мовлення глядачі, які проживають у містах, де телесигнал компанії поки не доступний, зможуть дивитися "UA: Перший" виключно в цифровому форматі (DVB-T2), а також у кабельних телемережах та в інтернеті на офіційному сайті.