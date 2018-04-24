 Суперечка через розп′яття у Баварії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.04.2018
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Європа

Суперечка через розп'яття у Баварії

З 1 червня в усіх офіційних установах Баварії мають бути вивішені розп'яття. Так вирішив уряд цієї федеральної землі. Християнське духовенство рішення вітає, а чимало теологів обурюються.

Зедер і розп'яття

Баварський прем'єр Зедер з розп'яттям

Прем'єрові Баварії Маркусу Зедеру (Markus Söder) це таки вдалося - на першій шпальті майже усіх баварських газет красується його фото з розп'яттям у руці. Християнський символ незабаром має бути вивішеним у кожній офіційній установі Баварії "на знак відданості основним цінностям правового та суспільного порядку Баварії та Німеччини". Державна канцелярія у Мюнхені пояснила, що розп'яття відвідувачі бачитимуть уже на вході до офіційних установ.

Ініціатива керівника баварського уряду відразу ж наразилася на жорстку критику. Приміром, лідер Вільних демократів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закинув Зедеру спробу експлуатації віри для політичних потреб його партії. "Це вже нагадує Ердогана", - написав він у соцмережі Twitter. Депутат німецького парламенту від Лівої партії Ян Корте (Jan Korte) назвав рішення баварської влади "антиконституційним декретом про розп'яття".

Розкол серед інтелектуалів

Цілком очевидно, що новина розколола німецьких інтелектуалів: християнське духовенство такий крок вітає, водночас чимало теологів його критикують. Баварський єпископ Генріх Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm) в інтерв'ю місцевому радіо зазначив, що розп'яття на стіні можна вважати "добровільним зобов'язанням" поважати людську гідність, виявляти милосердя і гуманність. Мовляв, саме ці цінності і мають слугувати орієнтиром для політиків і посадовців. Архієпископ Бамберзький Людвіґ Шік (Ludwig Schick) в ефірі кельнського католицького радіо Domradio зазначив, що розп'яття не є державним символом, але може навчити людей любові та солідарності.

Людвіґ Шік

Людвіґ Шік

Натомість зовсім в іншому тоні висловлюються з цього приводу релігієзнавці. Приміром, експерт у галузі церковного права з Мюнстера Томас Шюллер (Thomas Schüller) у розмові з DW заявив про "політичну експлуатацію" розп'яття. За його словами, спроби обґрунтувати це рішення піклуванням про "історичну та культурну спадщину" зводять статус розп'яття "до рівня банального фольклорного символу". 

Теолог розцінює це рішення з точки зору відповідності Конституції ФРН як доволі суперечливе, "таке, що балансує на межі через ототожнення символів з однією з релігій. А держава має поводитися нейтрально", - розмірковує він. 

Ессенський теолог Ґеорґ Ессен (Georg Essen) пішов навіть далі і, коментуючи новини з Мюнхена, заявив про "богохульство". За його словами, розп'яття у християнстві символізує спасіння, "а не відданість основним цінностям правового та суспільного порядку Баварії". Він також закликав церкву "енергійно протистояти експлуатації" розп'яття. 

Нова-стара суперечка

Нова суперечка через розп'яття насправді не настільки нова, якщо згадати про схожі конфлікти із розп'яттям у школах Італіївісім років тому або ж подібну історію у тій же таки Баварії у 1990-х. Тоді Конституційний суд ФРН визнав неконституційною вимогу вивішувати розп'яття у шкільних класах. Держава, як постановили судді, повинна триматися осторонь ідеології. Тодішнє рішення суддів у Карлсруе не на жарт обурило баварців: у Мюнхені відбулися великі демонстрації, на яких католицьке духовенство і політики від консервативного Християнсько-соціального союзу (ХСС) йшли пліч-о-пліч і застерігали від обмежень релігійної свободи.

Зрештою, розп'яття у класах залишилися, але із застереженням, що "у нетипових виняткових випадках" їх може бути знято, якщо на цьому наполягають учитель або батьки. 

Дехто пов'язує нову-стару суперечку з виборами до земельного парламенту Баварії, які відбудуться 14 жовтня. ХСС побоюється зміцнення правопопулістів з Альтернативи для Німеччини (АдН) і робить ставку на такі "гарячі" теми, як внутрішня безпека, відмежовування від ісламу та культурна ідентичність.

До речі, федеральний уряд Німеччини у Берліні потреби у коментуванні баварської ініціативи не бачить. Урядовий речник Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) пояснив, що на федеральному рівні жодних подібних ініціатив уряд не планує.

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