Суперечка "Укренерго" з Росією через активи в Криму: які перспективи?

Українське державне підприємство (ДП) "НЕК "Укренерго" має намір позиватись до Росії в Міжнародний арбітраж щодо своїх втрачених активів через анексію Криму. Першим кроком у цьому процесі є початок інвестиційної суперечки з РФ. Її "Укренерго" розпочало в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Росією та Україною.

У вівторок, 10 квітня, стало відомо, що "Укренерго" вручило росіянам офіційне письмове повідомлення про інвестиційну суперечку щодо активів компанії в Криму. "Конверти отримали: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і президент РФ Володимир Путін", - написав тимчасовий виконувач обов'язків директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

Довготривалий процес

У сторін є півроку, аби вирішити спір шляхом досудового врегулювання. Однак на це мало хто сподівається. "Досудове вирішення - це з розряду фантастики. Росія на це ніколи не піде. Вона зараз використовує українські енергетичні об'єкти та переобладнує енергомережі та збільшує їхню потужність у Криму", - констатує експерт з енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. Він прогнозує, що суперечка через активи "Укренерго" буде довготривалою.

Всеволод Ковальчук повідомив: якщо його компанії не вдасться врегулювати суперечку мирним шляхом до кінця вересня, то "Укренерго" подаватиме позов до Міжнародного арбітражу проти Росії, як це вже зробив раніше "Нафтогаз". "Наш позов буде стосуватися не тільки майна, яке ми втратили через анексію півострова, а й доходів, недоотриманих через такі втрати", - відзначає Ковальчук.

За оцінками "Укренерго", тільки вартість електромереж компанії в Криму становить близько одного мільярд доларів. А це тисячі ліній електропередач, десятки електричних підстанцій, два профільні пансіонати тощо. Якою може бути сума позову, в компанії не уточнюють.

Американський захист

Інтереси "Укренерго" у справі представлятиме міжнародна юридична компанія Covington & Burling LLP зі США, яка раніше брала участь в аналогічній справі НАК "Нафтогаз України". За інформацією, розміщеною в системі "Прозоро", до кінця 2018 року ця фірма представлятиме українську сторону в арбітражі перед трибуналом, створеним за угодою між урядом РФ та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року. Вибір юридичного супроводу в уряді пояснюють тим, що компанія Covington & Burling LLP має позитивний досвід захисту інтересів клієнтів на різних рівнях щодо Російської Федерації, російських державних підприємств та російських чиновників.

Виграти суд щодо майна в анексованому Росією Криму Україні буде непросто, переконані експерти

За інформацією медіапроекту "Наші гроші", до 2009 року старшим партнером Covington & Burling LLP був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і обіймав цю посаду до квітня 2015 року. У 2012 році ця фірма допомогла сімом іспанським фондам-інвесторам російської компанії "ЮКОС" стягнути з Росії втрачені ними два мільйони доларів, але торік це рішення скасував апеляційний суд. "Інвестиційні справи - це добре. Але з Кримом складніше, адже там політика. Тому американським юристам потрібно буде доводити акт агресії РФ. Адже Росія наполягатиме, що Крим вирішив відділитись і народ має права на все майно, яке там залишилось, зокрема на активи "Укренерго", - вважає Михайло Гончар.

Потреба у спільній міжнародній позиції

Однак директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко впевнений, що "НЕК "Укренерго" має хороші шанси виграти Міжнародний арбітраж. Разом з тим експерт не виключає, що стягнути кошти з Росії за свої втрачені активи і недоотримані прибутки українська компанія не зможе з огляду на те, що Росія не виконує рішення міжнародних судів. "Арешт російських активів за кордоном може спрацювати, але 100-200 мільйонів доларів стягнути ще вдасться, але ж через Крим Україна має збитки на мільярди. Треба спільна міжнародна позиція інших країн, як примусити Росію виконувати рішення міжнародних судів", - вважає Володимир Омельченко.

За його словами, таким дієвим механізмом можуть бути додаткові санкції щодо Росії. Керівник "Укренерго" переконаний, що його компанія зможе домогтися відновлення справедливості. "Росія повинна відповісти за те пограбування, яке вже визнане всіма цивілізованими країнами світу", - переконаний Всеволод Ковальчук.