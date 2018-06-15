Суперечка в уряді ФРН: соціал-демократи вимагають провести саміт коаліції

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles) закликала партнерів по коаліції - партії ХДС і ХСС - провести зустріч лідерів політичних сил ще до саміту ЄС 28-29 червня через конфлікт між канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) та міністром внутрішніх справ Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) у питанні біженців. "Цей конфлікт завдав шкоди авторитету політики в Німеччині та передовсім авторитету Німеччини в Європі", - заявила Налес у Берліні в понеділок, 18 червня, цитує агентство dpa. Така зустріч керівників коаліційних партій стала би першою за майже 100 днів нового уряду ФРН.

Налес наголосила, що і компромісні рішення між ХДС і ХСС, і намір лідера ХСС Зеегофера у разі відсутності європейського розв'язання запровадити автоматичне завертання на кордоні шукачів притулку, які вже зареєструвані в інших країнах ЄС, можуть бути заблоковані СДПН. "Я можу тут лише сказати, що згода між ХДС і ХСС не означає автоматичної підтримки такої домовленості з боку СДПН", - застерегла Налес.

Президія СДПН має намір увечері 18 червня обговорити власний план розв'язання ситуації з біженцями. Як пише dpa, в основі пропозиції соціал-демократів лежатиме пришвидшення обробки заяв на отримання притулку прибулих із так званих "безпечних країн походження", тобто шукачів притулку, яким можна швидко надати обґрунтовану відмову.

Трамп коментує ситуацію в ФРН

Відомий своїми антимігрантськими заявами президент США Дональд Трамп різко прокоментував суперечку між ХДС та ХСС. "Народ Німеччини повстає проти свого керівництва у той час, як міграція продовжує розгойдувати і без того слабку коаліцію в Берліні. Злочинність у Німеччині зросла. Велика помилка всієї Європи впустити мільйони людей, які так сильно і жорстоко змінили їхню культуру!", - написав Трамп у Twitter додавши, що він не хоче, щоб "те, що відбувається в Європі", відбулося в США.

Варто зауважити, що у 2017 році в Німеччині рекордно скоротилася кількість зареєстрованих злочинів. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ ФРН, в країні було зафіксовано 5,76 мільйона правопорушень, що є найнижчим показником з 1992 року.