Суд ЄС зобов'язав Марін Ле Пен повернути Європарламенту 300 тисяч євро

Очільниця французької правопопулістської партії "Національне зібрання" Марін Ле Пен повинна повернути Європарламенту 300 тисяч євро, які вона раніше неправомірно сплатила своїй асистентці. Таке рішення у вівторок, 19 червня, ухвалив Суд ЄС у Люксембурзі, повідомляє агенція AFP. Таким чином, суд відхилив скаргу, яку подала Ле Пен у відповідь на ухвалене Європарламентом наприкінці 2016 року рішення.

Як зазначається у рішенні суду, очільниця французької партїі не змогла довести правомірність трудової зайнятості своєї помічниці, яка працювала в неї у 2010-2016 роках. На думку керівництва Європарламенту, асистентка займалася партійними справами, а не європейськими, натомість зарплатня їй надходила з бюджету ЄП.

Марін Ле Пен була депутаткою Європарламенту у 2009-2017 роках. У травні минулого року вона програла у другому турі президентські вибори у Франції Еммануелю Мкрону, а наразі є депутаткою французьких Національних зборів. Очолювана нею партія "Національний фронт" 1 червня 2018 року була перейменована на "Національне зібрання".

Раніше, у березні, Суд Євросоюзу визнав законною вимогу Європарламенту до Жана-Марі Ле Пена, батька Марін Ле Пен і колишнього євродепутата, сплатити 320 тисяч євро, які також були неправомірно витрачені на сплату послуг його помічників. За аналогічною справою повернути Європарламенту 276 тисяч євро має ще один ультраправий французький депутат Брюно Гольниш.