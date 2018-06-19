 Суд ЄС зобов′язав Марін Ле Пен повернути Європарламенту 300 тисяч євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Суд ЄС зобов'язав Марін Ле Пен повернути Європарламенту 300 тисяч євро

Лідерка французьких правопопулістів Марін Ле Пен неправомірно працевлаштувала свою асистентку, коли була депутаткою Європарламенту. Таке рішення ухвалив Суд ЄС і зобов'язав її відшкодувати 300 тисяч євро.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен

Очільниця французької правопопулістської партії "Національне зібрання" Марін Ле Пен повинна повернути Європарламенту 300 тисяч євро, які вона раніше неправомірно сплатила своїй асистентці. Таке рішення у вівторок, 19 червня, ухвалив Суд ЄС у Люксембурзі, повідомляє агенція AFP. Таким чином, суд відхилив скаргу, яку подала Ле Пен у відповідь на ухвалене Європарламентом наприкінці 2016 року рішення.

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Жан-Марі Ле Пен та його колега Брюно Гольниш не змогли довести факт оплати послуг асистентів, тож тепер мають повернути виділені на це кошти, вирішили судді Європейського Суду. (07.03.2018)

Євродепутатка-правопопулістка Марін Ле Пен отримуватиме лише половину зарплатні у 8500 євро. Сама голова французького "Національного фронту" називає штрафні заходи "політичною боротьбою". (01.02.2017)

Як зазначається у рішенні суду, очільниця французької партїі не змогла довести правомірність трудової зайнятості своєї помічниці, яка працювала в неї у 2010-2016 роках. На думку керівництва Європарламенту, асистентка займалася партійними справами, а не європейськими, натомість зарплатня їй надходила з бюджету ЄП.

Марін Ле Пен була депутаткою Європарламенту у 2009-2017 роках. У травні минулого року вона програла у другому турі президентські вибори у Франції Еммануелю Мкрону, а наразі є депутаткою французьких Національних зборів. Очолювана нею партія "Національний фронт" 1 червня 2018 року була перейменована на "Національне зібрання".

Раніше, у березні, Суд Євросоюзу визнав законною вимогу Європарламенту до Жана-Марі Ле Пена, батька Марін Ле Пен і колишнього євродепутата, сплатити 320 тисяч євро, які також були неправомірно витрачені на сплату послуг його помічників. За аналогічною справою повернути Європарламенту 276 тисяч євро має ще один ультраправий французький депутат Брюно Гольниш.

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