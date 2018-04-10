Суд ЄС дозволив Німеччині видавати громадян ЄС третім країнам

Німеччина не порушує законодавства ЄС, видаючи громадян Євросоюзу третім країнам. Таке рішення у вівторок, 10 квітня, ухвалив Суд ЄС у Люксембурзі, повідомляє агентство dpa.

Ухвала стосувалася судового позову заарештованого раніше в Німеччині громадянина Італії, якого німецькі правоохоронці видали США, хоча ФРН не дозволяє екстрадиції власних громадян органам юстиції Сполучених Штатів. Італієць, якого в США засудили до сплати грошового штрафу та дворічного позбавлення волі, вимагав від Німеччини відшкодування й подав до Суду ЄС.

У позові він аргументував, що заборона видачі громадян ФРН органам юстиції США мала автоматично поширюватися й на нього, адже в противному разі це порушувало б норми ЄС, що забороняють будь-яку дискримінацію інших громадян країн-членів спільноти в тій чи іншій країні Євросоюзу.

Але судді розсудили по-іншому. Згідно з ухваленим присудом, Німеччина має право не поширювати на громадян інших країн-членів спільноти правила, котрі є чинними для громадян ФРН. І такі дії німецької влади не будуть порушенням відповідних норм ЄС. Хоч судді й визнали, що ухвалений ними дозвіл спричинить певні обмеження права на вільне пересування в межах спільноти, але тут вони наголосили на важливості переслідування злочинчів.

Утім, видача затриманих третім країнам може здійснюватися за однієї умови: країна ЄС, звідки походить затриманий, повинна спершу отримати можливість за допомогою європейського ордеру на арешт "повернути" свого громадянина. У випадку з італійцем цього не сталося: хоч італійські органи юстиції були поінформовані, але ордеру на арешт вони так і не видали. Тож екстрадиція заарештованого в Німеччині італійського громадянина до США була правомірною, виснували судді.