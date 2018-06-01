Суд ЄС: Гомосексуальні пари можуть мешкати будь-де в Євросоюзі

Найвища судова інстанція Європейського Союзу, Суд ЄС, у вівторок, 5 червня, ухвалив важливе рішення щодо прав одностатевих пар. Гомосексуальні партнери мають право мешкати у будь-якій країні ЄС, незалежно від визнання чи ні там гей-шлюбів, повідомила установа в Люксембурзі.

"Хоча країни-члени ЄС мають свободу визнавати законними чи ні шлюби між особами однієї статі, вони не можуть обмежувати свободу проживання громадян ЄС, відмовляючись надавати похідне право на проживання гомосексуальному партнерові, який є громадянином не-члена ЄС", - наводить цитату з вердикту суду агенція AFP.

Ідеться про справу гей-пари румуна Адріана Комана та американця Клея Гамільтона, яка побралася в Брюсселі в 2010 році, зазначає The Wall Street Journal. Законодавство ЄС дозволяє проживання на території країн блоку негромадянам Євросоюзу разом зі своїм чоловіком або дружиною, які є громадянами ЄС. Румунська влада відмовила Гамільтону в посвідці на проживання, пояснивши, що не може визнати його подружжям громадянина ЄС, позаяк законодавство Румунії не дозволяє гей-шлюби. Пара оспорила рішення, Конституційний суд Румунії спрямував його до Суду ЄС.

Зазначимо, що за даними правозахисників ILGA Europe гей-шлюби дозволені в ЄС у таких країнах: Австрія, Бельгія, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Мальта, Сполучене Королівство (крім Північної Ірландії), Фінляндія, Франція, Швеція. Аналогічне за правами партнерство - в Угорщині, Греції, Італії, Кіпрі, Словенії, Хорватії. Партнерство з обмеженими правами - у Естонії та Чехії. Відсутнє законодавство щодо цього в Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.