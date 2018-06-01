 Суд ЄС: Гомосексуальні пари можуть мешкати будь-де в Євросоюзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Суд ЄС: Гомосексуальні пари можуть мешкати будь-де в Євросоюзі

Суд вирішив, що обмежувати право на проживання подружжя-негромадянина ЄС не можна. Вердикт винесено у справі румунсько-американського гей-шлюбу.

Гей-шлюби у ЄС

Найвища судова інстанція Європейського Союзу, Суд ЄС, у вівторок, 5 червня, ухвалив важливе рішення щодо прав одностатевих пар. Гомосексуальні партнери  мають право мешкати у будь-якій країні ЄС, незалежно від визнання чи ні там гей-шлюбів, повідомила установа в Люксембурзі.

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За останні три роки в Україні почастішали випадки расизму та дискримінації, констатують доповідачі Ради Європи. Ксенофобія стосується насамперед ромів, представників ЛГБТ-спільноти та переселенців.

17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою. (17.05.2018)

З 1 січня 2019 року в Австрії можна буде укладати одностатеві шлюби. Конституційний суд країни визнав їхню заборону дискримінацією. (05.12.2017)

"Хоча країни-члени ЄС мають свободу визнавати законними чи ні шлюби між особами однієї статі, вони не можуть обмежувати свободу проживання громадян ЄС, відмовляючись надавати похідне право на проживання гомосексуальному партнерові, який є громадянином не-члена ЄС", - наводить цитату з вердикту суду агенція AFP.

Ідеться про справу гей-пари румуна Адріана Комана та американця Клея Гамільтона, яка побралася в Брюсселі в 2010 році, зазначає The Wall Street Journal. Законодавство ЄС дозволяє проживання на території країн блоку негромадянам Євросоюзу разом зі своїм чоловіком або дружиною, які є громадянами ЄС. Румунська влада відмовила Гамільтону в посвідці на проживання, пояснивши, що не може визнати його подружжям громадянина ЄС, позаяк законодавство Румунії не дозволяє гей-шлюби. Пара оспорила рішення, Конституційний суд Румунії спрямував його до Суду ЄС.

Зазначимо, що за даними правозахисників ILGA Europe гей-шлюби дозволені в ЄС у таких країнах: Австрія, Бельгія, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Мальта, Сполучене Королівство (крім Північної Ірландії), Фінляндія, Франція, Швеція. Аналогічне за правами партнерство - в Угорщині, Греції, Італії, Кіпрі, Словенії, Хорватії. Партнерство з обмеженими правами - у Естонії та Чехії. Відсутнє законодавство щодо цього в Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

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"Мамо, я - лесбійка": сoming-оut дівчини з Росії

Посилання в інтернеті

ILGA-Europe – the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: від гомофобії до активістки за права ЛГБТ (07.12.2017)  

"Мамо, я - лесбійка": сoming-оut дівчини з Росії  

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