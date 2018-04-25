Суд ЄС відхилив позов "Нафтогазу" щодо OPAL

Суд ЄС відхилив позов Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до Єврокомісії з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, що дозволяє компанії "Газпром" (Росія) значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL. Про це прес-служба "Нафтогазу" повідомляє в середу, 2 травня.

Згідно з повідомленням, Суд ЄС 9 березня поточного року дійшов висновку, що рішення Єврокомісії про звільнення газопроводу OPAL від дії деяких норм Третього енергопакета не було остаточним, а підлягало імплементації на рівні національних заходів, і тому не підлягає заперечуванню перед цим судом.

Нагадаємо, газопровід OPAL потужністю 36 мільярдів кубометрів дає "Газпрому" вихід на ринки Центральної й Східної Європи в обхід України. В 2009 році Єврокомісія наклала обмеження на використання "Газпромом" цього газопроводу, згідно з якими російська компанія мала право лише на 50 відсотків його потужностей. Рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року дало можливість "Газпрому" здобувати квоти ще на 40 відсотків потужностей цього газопроводу.

У грудні 2016 року польська компанія PGNiG також подала свій позов з вимогою зупинити виконання цього рішення Єврокомісії.

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